Örnek yatırım, model tesis

Felahiye Toplu Ahır Projesi’nin temeli törenle atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye’ye model projeleri üretmeye ve şehrimize kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Felahiye Toplu Ahır Projesi’nin temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Felahiye Kaymakamı Nazlı Demir, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun törende yaptığı konuşmada Felahiye’ye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi ve “Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla ilçemiz ardı ardına yeni tesislere kavuşuyor” dedi. Coşkun, toplu ahır projesinin Türkiye’de ilk olduğunu ve model alınacak bir projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Felahiye Kaymakamı Nazlı Demir de konuşmasında Büyükşehir Belediyesi’nin projelerini takdir ettiğini vurgulayarak örnek projeleri her yerde anlattıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise sözlerine hepimizin ortak değeri olan Kayseri’nin her metrekaresine en iyi hizmeti vermek için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek başladı.

“İLÇELERE YATIRIM 600 MİLYON TL’Yİ AŞTI”

Bütünşehir Yasasının çıktığı 2014 yılı Mart ayından itibaren tüm ilçelerde bir kalkınma hamlesi başlatıldığını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “2015, 2016 ve 2017 yıllarında yatırımlarımız her geçen yıl daha da arttı. Sadece alt yapı şirketimiz KASKİ’nin bu yıl 11 ilçemizde yaptığı ve yapacağı toplam yatırım tutarı 160 milyon lirayı buluyor. Sadece Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız bu yıl ilçelerimize 68 milyon liralık yatırım yapıyor. Alt yapı şirketimiz KASKİ, Kırsal Hizmetler, Tarımsal Hizmetler, Fen İşleri, Yapı Kontrol ve diğer daire başkanlıklarımız ile Spor A.Ş., KAYMEK gibi şirketlerimiz kanalıyla bize sonradan bağlanan 11 ilçemize yaptığımız yatırımın toplam miktarı Bütünşehir Yasası sonrası 600 milyon liraya ulaştı. İlçelerimizin kalkınması için aynı hızla da yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

6,5 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Felahiye’de örnek ve model bir tesisin yapılacağını vurgulayan Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzman görüşlere göre ülkemiz süt sığırı işletmelerinin en önemli sorunlarından biri ahırların yapımı. Üreticilerimiz çoğu zaman pahalı damızlık hayvan alıyor, beslemeye yeterince özen gösteriyor ve hastalıklara karşı duyarlı davranıyor; ancak sağlıklı ahır yapımına gerekli özeni göstermiyor. Halbuki yine uzman görüşlere göre verimli ve sağlıklı hayvanların modern ahırlarda barınma zorunlulukları var. Gelişmiş ülkelerde planlı ve sağlıklı barınak, üreticinin altyapısı, üretimin sigortası olarak görülüyor. Bu düşünceden hareketle Felahiye Belediyemizin bizlere getirdiği Toplu Ahır Projesini hayata geçiriyoruz. Başlangıç için 300 başlık bir ahır projelendirdik; ancak bu sayının artabileceğini düşünerek arazi planlamasını buna göre yaptık. Toplu Ahır projesi, Türkiye’ye örnek olacak bir projemiz. Bu projeyi, Felahiye’ye kazanç kapısı yaptıktan sonra tüm Türkiye’ye örnek olarak sunacağız. Projeyi yaptıktan sonra Felahiye’deki vatandaşlarımızın ahırlarında bulunan hayvanları buraya alacağız. Hayvanlara uzman veterinerler kontrolünde bakılacak, sağımlar yapılacak ve ürünler satılacak. Bu tesisin giderine herkes hayvan sayısı kadar katılacak. Ay sonunda da herkesin hayvanının ne kadar süt verdiği belli olduğu için giderler çıktıktan sonra gelirler vatandaşlarımıza dağıtılacak. Projemizin toplam bedeli 6,5 milyon lirayı buluyor. Bugüne kadar yaptığımız yatırımların, bugün temelini atacağımız Toplu Ahır Projemizin ve yapacağımız yatırımların Felahiye ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla Felahiye’de yaşayan siz değerli hemşehrilerimizin sorunlarını gidermeye, ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Türkiye’ye örnek projeleri üretmeye devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e ilçesine yapılan yatırımlar nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonra Felahiye Toplu Ahır Projesi’nin temeli dualarla atıldı.

Felahiye’ye yapılacak olan Toplu Ahır Projesi, diğer ilçelere de yaygınlaştırılabilecek. Başlangıçta 300 büyükbaş hayvan için planlanan proje ihtiyaca göre 480 başa çıkarılabilecek şekilde planlandı. Projede sağmal inekler, genç hayvanlar ve buzağılar için ayrı ahırlar bulunuyor. Projede ayrıca, slaj ve ot deposu, hangar, sağımhane, revir gibi birimler de yer alıyor.