Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli mahalle polisleri, muhtarlar aracılığı ile vatandaşlara e-broşür gönderdi. Hazırladıkları e-broşürlerde vatandaşlara dolandırıcılık ve sahte para konusunda bilgiler veren ekipler, yaptıkları uygulama ile vatandaşlardan tam not aldı.

Çalışmaları hakkında bilgiler veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Kalpakçı, “Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlarımızın oluşabilecek mağduriyetlerini önlemek amacıyla yeni bir uygulamaya geçmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda daha önce fiziki olarak bastırmış olduğumuz broşürlerimiz vardı. Bu broşürleri mahalle polislerimizin vasıtasıyla birebir vatandaşlarımıza iletiyorduk. Gelişen teknolojiyle beraber daha hızlı ve etkin bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmak ve daha büyük kitleleri bilgilendirmek amacıyla e-broşür uygulamasını faaliyete geçirmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda mahalle polislerimiz gerek kendi listelerinde bulunan kişilere, gerekse mahalle muhtarlarımıza e-broşürlerimizi göndererek vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Burada mahalle muhtarlarımıza büyük bir görev düşüyor. Onlarda kendi mahallelerinde bulunan vatandaşlarımıza bu broşürleri ileterek daha büyük kitlelere daha hızlı ve etkin bir şekilde bilgilendirme yapma imkanı buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Emniyeti’ne teşekkür eden Alpaslan Mahalle Muhtarı Fatih Çalışkan, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli mahalle polisimizden bir mesaj aldım. Kurbanlık alışverişlerinde dolandırıcılık ve sahte paraya karşı dikkatli olunması için e-broşür geldi. Biz bu mesajı mahallemizdeki kişilere sosyal medya üzerinden ulaştıracağız. Güzel bir hizmet. Günümüz teknoloji çağı olduğu için insanların ulaşabileceği bir sistem. Bu gelen mesajı da hemen ilgili mahalle sakinlerimize göndereceğiz” dedi.