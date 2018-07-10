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10 Temmuz 2018 16:13

Pijamaskeliler’in maceralı dünyası Forum Kayseri’de

Yıl boyu kaliteli ve keyifli etkinlikler düzenleyen Forum Kayseri, yaz tatiline giren minik ziyaretçileri için bir hafta boyunca Pijamaskelileri ağırlıyor.

Pijamaskeliler’in maceralı dünyası Forum Kayseri’de

10 Temmuz 2018 16:13


Yoğun ilgi gören etkinlik kapsamında çocuklar, sevilen çizgi film kahramanlarıyla keyifli ve eğlenceli zaman geçirme fırsatı yakalıyor. Boyama atölyelerinden trambolin eğlencesine, tırmanma duvarlarından çizgi film gösterimlerine pek çok renkli etkinlik 15 Temmuz’a kadar minik ziyaretçilerini bekliyor. Forum Kayseri’de 7 Temmuz’da başlayan ’Pijamaskeliler’ etkinliği, her gün 13.00 - 18.00 saatleri arasında sevilen karakterleri çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Hayran oldukları kahramanlarla tanışan minikler, keyifli atölye çalışmalarına da katılarak hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bir hafta boyunca sürecek olan etkinlik kapsamında, çocuklar favori karakterlerinin maskesini boyuyor, çeşitli oyunlar oynuyor, tırmanma duvarı ve trambolinde heyecanlı anlar yaşıyor ve geçici dövme uygulaması gibi pek çok aktiviteyle yaz tatilinin tadını doyasıya çıkarıyor.


Kayseri ve çevre illerden 4-12 yaş arasındaki tüm çocukların ücretsiz katılımına açık bu çok renkli etkinlik 15 Temmuz’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.




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