Ramazan Sokağı’nda Doğu rüzgarı

Kayseri’nin Ramazan gecelerine renk katan ve Ramazan’ın her yönüyle yaşanmasına vesile olan Ramazan Sokağı’nın son gününde Doğu Rüzgarı vardı.

Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı’nın son gününde teravih namazı sonrası başlayan etkinliklere Ünlü Sanatçı Göksel Baktagir katıldı. Avrupa’da da yılın müzik adamı ödülüne layık görülen ve “Doğu Rüzgarı” adıyla albüm çıkaran Ünlü Sanatçı, etkinlik alanında bir konser verdi. Göksel Baktagir’in saz arkadaşlarıyla birlikte verdiği konser büyük ilgi gördü. Yaklaşık 380 bestesi bulunan sanatçı, konserde kendi bestelerinden örnekler de sundu. Kayseri’de olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Göksel Baktagir, Kayseri’nin sanata duyarlılığının heyecan verici olduğunu söyledi.

Konser sonrası Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Osman Türkoğlu, Göksel Baktagir’e çiçek vererek teşekkür etti.