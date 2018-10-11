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Rektör Karamustafa, Kayseri OSB'de MYO Kurulması İçin Yer İncelemesinde Bulundu

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulması düşünülen OSB Meslek Yüksek Okulu için yer incelemesinde bulundu.


Beraberinde Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu ve Melek Yüksekokulları Müdürleri ile birlikte OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret eden Dr. Kurtuluş Karamustafa, Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulması düşünülen OSB Meslek Yüksekokulu için yer incelemesi yaptı. Rektör Karamustafa, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulması düşünülen OSB Meslek Yüksekokulu ile öğrencilerin sahada ve daha pratik eğitim alacaklarını, hatta burada verilecek eğitimin iş garantili olabileceğini kaydetti.


OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise, Organize Sanayi Bölgeleri'ne meslek yüksekokulu kurulması için Kayseri Üniversitesi'ne ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini söyledi.

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