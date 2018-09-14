Sarıkaya Mahallesinde Parke Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Kanalizasyon çalışmaları da tamamlanan Sarıkaya Mahallesinde çalışmalar kapsamında 11 bin m2 kilit parke döşemesini devam ettiren ekipler benzer çalışmaların diğer alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde de devem edeceğini belirtti. Kanalizasyon ve parke yapımının mahallelerinin en büyük ihtiyacı olduğunu belirten mahalle sakinleri iki büyük hizmeti mahallelerine getirmelerinden dolayı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a teşekkürlerini ilettiler.