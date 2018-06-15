Şehitlikte hüzünlü bayram

Ramazan Bayramının birinci gününüde sabahın erken saatlerinde aileler Kartal Şehitliğine gelerek çocuklarının mezarlarını temizleyerek su döktü. Siirt’te askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek’in annesi Ayşe Temizyürek, “ Nişanlıydı, yavrumun düğünü olacaktı. Kuzumun damatlığı asılı kaldı. Bayramlar eskiden şenlikliydi şimdi ise hiç öyle değil. Oğlumla bayramlaşmaya geldim. Her yerde Kürşat’ımı arıyorum. Bir gün çıkıp gelecek diye bekliyorum. Yaşıtları evlendi, çocuk sahibi oldu. Benim yavrum da toprağın oldu” dedi.

Aileler şehit yakınlarının mezarları başında Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.