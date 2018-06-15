Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 14:45

Şehitlikte hüzünlü bayram

Kayseri’de bayramın birinci gününde vatandaş ve şehit yakınları, şehitliğe akın etti.

Şehitlikte hüzünlü bayram

15 Haziran 2018 14:45


Ramazan Bayramının birinci gününüde sabahın erken saatlerinde aileler Kartal Şehitliğine gelerek çocuklarının mezarlarını temizleyerek su döktü. Siirt’te askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek’in annesi Ayşe Temizyürek, “ Nişanlıydı, yavrumun düğünü olacaktı. Kuzumun damatlığı asılı kaldı. Bayramlar eskiden şenlikliydi şimdi ise hiç öyle değil. Oğlumla bayramlaşmaya geldim. Her yerde Kürşat’ımı arıyorum. Bir gün çıkıp gelecek diye bekliyorum. Yaşıtları evlendi, çocuk sahibi oldu. Benim yavrum da toprağın oldu” dedi.


Aileler şehit yakınlarının mezarları başında Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç