Şekere verilen zam ile ilgili açıklama yapan Başkan Akay; “2 yıl önce 5 Temmuz’da şekere zam yapılmıştı. 2 yıl sonra ancak 28 Haziranda şekere yüzde 4,1 oranında zam yapıldı. Çünkü şeker piyasasında bir problem var ve bu problem yönetilemiyor. Bu sorunun düzeltilmesi konusunda gereken adımlar atılmıyor. Şeker piyasasını düzenleyip denetleyen Şeker Kurulu da 10 aydan beri çalışmıyor” diyerek Şeker Kurulu çalışmadığı için piyasada denetim olmadığını kaydetti. Akay; mısır şurubu üreticilerinin şeker sektöründeki denetimsizlik nedeniyle oluşan boşluğu çok kötü şekilde doldurduğunu ve bununla hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bilindiği üzere, tatlandırıcı ve mısırdan şeker üretenlerin yılın her dönemi şeker üretme imkanları nedeniyle piyasadaki denetimsizliği ve boşluğu maalesef kötü bir şekilde kullanıyorlar. Ancak pancardan şeker üretenler ise yılın belli aylarında üretim yapmaktadırlar. Bu sebeplerden dolayı bizim ürettiğimiz şeker satılmıyor. 380 bin ton şeker üretimi gerçekleştirmişiz, şuanda depolarımızda 118 bin ton A şekeri, B ve C şekeri ile birlikte toplamda 140 bin ton şekerimiz duruyor. Biz stoklarımızdaki şekeri satmak istiyoruz ancak piyasada denetim olmadığı ve mısır şurubu ucuz olduğu için müşteri onu tercih ediyor. Bu işin nereye gideceği de belli değildir. Bilindiği üzere şeker sektörü kota sistemi ile düzenleniyor. Ancak 2017 yılı Ekim ayında Avrupa’da şeker kotası kaldırılacak ve pancar üretimi ile birlikte şeker ticareti serbest hale gelecektir. Şeker kotalarının hazırlıksız bir şekilde kalkması Türkiye’de şeker sektörünün çökmesine sebebiyet verir. Aynı zamanda şeker fabrikaları kapanır. Kotayı tamamen kaldırdığımız zaman sisteme fayda sağlamaz, sistemi iflas ettirir. O nedenle bu konuları iyi değerlendirmemiz ve çalışan, çiftçi ve yönetim hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor."

Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nda çalışanlarla bayramlaşma törenine Akay ile birlikte Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı, Denetim Kurulu Üyelerinden Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun Öner, Genel Müdür yardımcılarından Sırrı Doğanlı, Hulusi Yüksel, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve diğer yetkililer de katıldı.