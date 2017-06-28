Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 16:10

“Şeker sektöründeki denetimsizlik ve kotaların kalkması sektörü çökertir”

Boğazlıyan Şeker fabrikası çalışanları ile Bayramlaşma töreninde bir araya gelen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; şeker sektörünün içerisinde bulunduğu duruma dikkat çekerek durumun hiç de iç açıcı olmadığını söyledi.

“Şeker sektöründeki denetimsizlik ve kotaların kalkması sektörü çökertir”

28 Haziran 2017 16:10


Şekere verilen zam ile ilgili açıklama yapan Başkan Akay; “2 yıl önce 5 Temmuz’da şekere zam yapılmıştı. 2 yıl sonra ancak 28 Haziranda şekere yüzde 4,1 oranında zam yapıldı. Çünkü şeker piyasasında bir problem var ve bu problem yönetilemiyor. Bu sorunun düzeltilmesi konusunda gereken adımlar atılmıyor. Şeker piyasasını düzenleyip denetleyen Şeker Kurulu da 10 aydan beri çalışmıyor” diyerek Şeker Kurulu çalışmadığı için piyasada denetim olmadığını kaydetti. Akay; mısır şurubu üreticilerinin şeker sektöründeki denetimsizlik nedeniyle oluşan boşluğu çok kötü şekilde doldurduğunu ve bununla hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü;


“Bilindiği üzere, tatlandırıcı ve mısırdan şeker üretenlerin yılın her dönemi şeker üretme imkanları nedeniyle piyasadaki denetimsizliği ve boşluğu maalesef kötü bir şekilde kullanıyorlar. Ancak pancardan şeker üretenler ise yılın belli aylarında üretim yapmaktadırlar. Bu sebeplerden dolayı bizim ürettiğimiz şeker satılmıyor. 380 bin ton şeker üretimi gerçekleştirmişiz, şuanda depolarımızda 118 bin ton A şekeri, B ve C şekeri ile birlikte toplamda 140 bin ton şekerimiz duruyor. Biz stoklarımızdaki şekeri satmak istiyoruz ancak piyasada denetim olmadığı ve mısır şurubu ucuz olduğu için müşteri onu tercih ediyor. Bu işin nereye gideceği de belli değildir. Bilindiği üzere şeker sektörü kota sistemi ile düzenleniyor. Ancak 2017 yılı Ekim ayında Avrupa’da şeker kotası kaldırılacak ve pancar üretimi ile birlikte şeker ticareti serbest hale gelecektir. Şeker kotalarının hazırlıksız bir şekilde kalkması Türkiye’de şeker sektörünün çökmesine sebebiyet verir. Aynı zamanda şeker fabrikaları kapanır. Kotayı tamamen kaldırdığımız zaman sisteme fayda sağlamaz, sistemi iflas ettirir. O nedenle bu konuları iyi değerlendirmemiz ve çalışan, çiftçi ve yönetim hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor."


Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nda çalışanlarla bayramlaşma törenine Akay ile birlikte Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı, Denetim Kurulu Üyelerinden Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun Öner, Genel Müdür yardımcılarından Sırrı Doğanlı, Hulusi Yüksel, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve diğer yetkililer de katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:58
  • Güneş :05:09
  • Öğle :12:52
  • İkindi :16:48
  • Akşam :20:15
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!