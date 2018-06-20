Sindelhöyükspor Şampiyonluk Kutlaması Yaptı

Amatör Küme B Grubunu şampiyon olarak tamamlayan Sindelhöyükspor Sultan Sazlığında Şampiyonluk Kutlaması yaptı.

Kutlamaya Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Federasyon Başkanı Musa Soykarcı kulüp Başkanı Paşa Türkmen, futbolcular ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamada Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar konuşmasında şampiyon olan Sindelhöyükspor’un yöneticilerini ve futbolcularını tebrik etti. Başkan Cabbar, "Sindelhöyükspora her zaman destek verdik ve destek vermeye de devam edeceğiz. Bütün Sindelhöyüklü işadamları da Sindelhöyük takımlarına destek vermeye devam ediyor" dedi.

Madalya takdimi, plaket takdimi ve kupa takdiminin ardından kutlamalar yapıldı.