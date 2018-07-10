SPOR A.Ş. vatandaşı doğa kamplarına davet ediyor

Ş. tarafından, geçen yıl başarı ile gerçekleştirilen ve bu yıl da büyük ilgi gören ’Doğa Seni Çağırıyor’ adı altındaki doğa kampları devam ediyor. Kentin farklı bölgelerinde yapılan doğa kampları hafta sonu Sarımsaklı Barajı’nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilen kamplar, ailelerin çocukları ile vakit geçirebileceği onlarca etkinliği de bünyesinde barındırıyor. Cumartesi öğleden sonra başlayan kamp programına, katılımcılar servisler veya kendi araçları ile ulaşırken, katılımcıların çadırdan, uyku tulumuna, yemekten gece çorbasına, fiziksel etkinliklerden kamp müziğine kadar birçok ihtiyaçları Spor A.Ş. tarafından sağlanıyor. Katılımcılar, onlarca etkinlik, yarışma ve parkurun tadını çıkarırken, pazar günü erken saatlerde başlayan doğa yürüyüşü, sabah sporu ve kahvaltı programının ardından kamp programı sona eriyor. Doğa kampları ile ilgili bilgi veren Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman, bu yılki kampların çok daha renkli ve farklı olduğunu belirterek, yaz dönemi boyunca farklı alanlarda 11 kampın gerçekleştirileceğini söyledi. Katılmak isteyen tüm aileleri doğa kamplarına davet eden Elcüman, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik, özellikle çocuklarımızın sanal dünyadan çıkarak gerçek dünyadaki etkinliklere katılmalarını ve aileleriyle birlikte verimli zaman geçirmelerini çok önemsiyor. Bu doğrultuda Spor A.Ş. farklı etkinlikleriyle çocukların aileleriyle birlikte spor yapmasına ve doğayla buluşmasına imkan sağlıyor. Tüm halkımızı düzenlemiş olduğumuz etkinliklere davet ediyoruz” dedi.

Spor A.Ş. doğa kampları ile duyuru ve rezervasyon bilgileri, haftalık kamp programı ile birlikte Spor A.Ş. internet sitesinden veya sosyal medya hesaplarından temin edilebiliyor.