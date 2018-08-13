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13 Ağustos 2018 23:46

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 1.

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

13 Ağustos 2018 23:46

haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Chery’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut’un vuruşunu kaleci Boffin kurtardı.


75. dakikada gelişen Kayserispor atağında Deniz Türüç’ün pasında topla buluşan Umut Bulut, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0



Stat: Kadir Has


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kerem Ersoy xx, Erdem Bayık xx


Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Rotman xx, Umut Bulut xx, Deniz Türüç xx, Varela xx (Hasan Hüseyin dk. 72 xx), Chery xx (Bilal dk. 68 xx), Sapunaru xx, Mensah xx (Atila Turan dk. 86 x), Kana Bıyık xx, Sakıb Aytaç xx


Yedekler: Muammer, Gyan, Levent Gülen, Şamil, Artem Kravets, Oğuzhan, Boldrin


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Antalyaspor: Boffin xx, De Olıverıa xx, Da Silva xx, Campos xx (Doğukan dk. 58 xx), Bitencourt xx, Vainqueur xx (Osman dk. 80 xx), Celustka xx, Sangare xx, Doukara xx, Birkan Öksüz xx, Hakan Özmert xx


Yedekler: Ferhat, Drole, Yekta, Grando, Harun, Salih, Musa


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Chery (dk. 15), Umut Bulut (dk. 75) (Kayserispor)


Kırmızı kart: Da Silva (dk. 40) (Antalyaspor)




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