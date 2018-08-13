Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Chery’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut’un vuruşunu kaleci Boffin kurtardı.
75. dakikada gelişen Kayserispor atağında Deniz Türüç’ün pasında topla buluşan Umut Bulut, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Kadir Has
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kerem Ersoy xx, Erdem Bayık xx
Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Rotman xx, Umut Bulut xx, Deniz Türüç xx, Varela xx (Hasan Hüseyin dk. 72 xx), Chery xx (Bilal dk. 68 xx), Sapunaru xx, Mensah xx (Atila Turan dk. 86 x), Kana Bıyık xx, Sakıb Aytaç xx
Yedekler: Muammer, Gyan, Levent Gülen, Şamil, Artem Kravets, Oğuzhan, Boldrin
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Antalyaspor: Boffin xx, De Olıverıa xx, Da Silva xx, Campos xx (Doğukan dk. 58 xx), Bitencourt xx, Vainqueur xx (Osman dk. 80 xx), Celustka xx, Sangare xx, Doukara xx, Birkan Öksüz xx, Hakan Özmert xx
Yedekler: Ferhat, Drole, Yekta, Grando, Harun, Salih, Musa
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Chery (dk. 15), Umut Bulut (dk. 75) (Kayserispor)
Kırmızı kart: Da Silva (dk. 40) (Antalyaspor)