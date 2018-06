Talas Belediye Başkanı Palancıoğlu yatırımları anlattı

Başkan Palancıoğlu; "Talas’a yapacağımız proje Türkiye’nin en nitelikli cumhurbaşkanımızın da desteklediği bir proje olacak" dedi.

2018 yılında birçok projenin tamamlandığını, imar aşamasında devam ettiğini, yatırıma alındığını belirten Başkan Palancıoğlu, bu yılı ’Çocukların Yılı’ ilan ettiklerini söyledi. Palancıoğlu; "2014 yılında seçildiğimizde ilk 6 ay içerisinde yasal mevzuat gereği stratejik planımızı yapıp hedef ve stratejilerimizi oluşturup uygulayacağımız projelerle birlikte bakanlıklara sunmamız gerekiyordu. Bu kapsamda bizim seçimden önce açıkladığımız projelerimiz vardı. Bunları içine alan ve Talas’ı tanıdıkça yaptığımız çalışmalar neticesinde yapacağımız yatırımları yıllara planladık. Bu kapsamda birçok projeyi hayata geçirdik, çoğunu tamamladık, imar aşamasında devam edenler var, bir kısmını yatırıma aldırdık. 2018’de Talas için hayata geçecek projelerden bir tanesi 7/24 kütüphanenin temelinin atılacak olması. Bu önemli bir proje. Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz günlerde ‘Millet Kıraathanesi olarak 7/24 açık olacak, çay-çorba ikramı olacak, insanlar kitap okuyacak, zaman geçirecek’ diye açıklamıştı. Ben 30 Mart 2014 seçimlerindeki broşürümde bu projem var. Dolayısıyla Talas’a yapacağımız proje Türkiye’nin en nitelikli cumhurbaşkanımızın da desteklediği bir proje olacak. Büyükşehir Belediyemizle inşallah bu projenin üçlü protokol kapsamında Erciyes Üniversitesi ile birlikte bu sene temelini atıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik’e teşekkür ediyorum. Bir diğer büyük proje Talas’ın Mevlana Mahallesi’ni etkileyecek raylı sistem ile alakalı çalışma. Biz bunu aslında çok daha önce hayata geçirmek için uğraştığımız bir proje. Ama ikinci bir raylı sistem hattının üniversitenin içerisinden geçmesine üniversite senatosunun izin vermediğinden dolayı projeler tamamen değişmişti. Hulusi Akar Bulvarı’ndan Şehit Furkan Doğan Yurduna kadar olan ve Anayurt’tan otobüs işletme amirliğine geçecek olan raylı sistem hattının ihalesi yapım aşamasında. Bu sene oranın temelini de atmayı inşallah Rabbim nasip eder. Sağlık ocağı çalışmalarımız var, hemen hemen 1-2 ay içerisinde iki sağlık ocağımızı da Talaslılara kazandırmış olacağız. Bir diğer projemiz Bahçelievler mahallesinde gençlere, baylara, bayanlara ayrı hitap edecek iki farklı yüzme havuzunun olduğu yaşam merkezini hayata geçiriyoruz. O da zannediyorum 1 ay içerisinde tamamlanıp açılışını yaparız. Yakın zamanda açacağımız bir camimiz var. Talas’a değer katacak tarihi eserleri ayağa kaldırdığımız Tablakaya - Han- Harman mahallelerindeki yaptığımız çalışmaların açılışı var. 2018’i özellikle ‘çocukların yılı’ ilan ediyorum. 20 civarında parkı ilçeye kazandırıyoruz. Talas’ın yeşil alanlara ayrılan arsaların miktarını yüzde 25 artırdık. Artırdığımız ve yeşil alana çevirdiğimiz alanlarda da bu sene 21 tane park yapıyoruz. Okul yatırımları da 2018 yılında hızlandı. Dolayısıyla 2018 yılında çocuklara hem okul hem de park yaparak sevindireceğiz. En önemli projelerden bir tanesi de viyadük tek taraflı ulaşıma açılmış olacak. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemiz ile çalışmalar yürütülüyor. Bizim de Anayurt 6. Etaplar bölgesinden Reşadiye’ye kadar olan yol çalışmamız da devam ediyor. İnşallah bu hat açıldığında Talas’tan Malatya yoluna çok daha kısa ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlanmış olacak" dedi.

İlçedeki kültürel etkinlikler hakkında da bilgiler veren Palancıoğlu; "Bu sene farklı bir Ramazan olsun istedik. Özellikle Talas’ın ana caddesi ve Kiçiköy mahallesindeki Ali Saip Paşa Sokağı her sene çok yoğun oluyor, vatandaşlar akın akın oraya gidiyor. Oradaki yoğunluğu azaltmak için paraşüt pistimizde bir Ramazan Sokağı oluşturduk. Dolayısıyla trafik de biraz rahatlamış oldu. O da çok ilgi gördü, yamaç paraşütü pistindeki Ramazan Sokağı gece saat 2-3’e kadar vatandaşların uğrak merkezi oldu. Yine aynı şekilde bayram biter bitmez 3 günlüğüne Halk Eğitim Merkezimizle birlikte ilçedeki kurslarımızın üretmiş olduğu el ürünleri sergimiz var. O biter bitmez yamaç paraşütü yarışmamız var. 120 yarışmacının 10 ülkeden katılımıyla gerçekleştirilecektir. 3-4-5 Ağustos tarihlerinde ise klasik araç festivalimiz olacaktır. Bizim 2 senedir yapmış olduğumuz ve yoğun ilgi ile desteklenen ve karşılanan salça günlerini inşallah Eylül ayında domateslerin olgunlaşması ile birlikte 3 hafta sürecek bir çalışmaya imza atacağız. Kurban Bayramında da etkinlikler yaparak yazın büyük bir kısmını tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Mevcut alanların düzenlenmesi, belirli bir nitelikli hale gelmesi daha önemli"

İmar planı hakkında da konuşan Başkan Palancıoğlu; en önemli sorun olan trafik ve otopark sorununun önüne geçmek için kentsel dönüşüm sürecinde yapılaşmayı biraz daha yolları genişletecek şekilde planladıklarını ifade eden Palancıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

"İmar Planı ile ilgili olarak biz yeni imara açtığımız alanlarla ilgili değildir. Ben mümkün olduğunca yeni alanların imara açılmasını çok arzu etmiyorum. Mevcut alanların düzenlenmesi, belirli bir nitelikli hale gelmesi çok daha önemlidir. Talas’ın imar planı vizyonunun en büyük sorunlarından birincisi 40 yıldır birikmiş sorunlar vardı. İkinci olarak gelişen ihtiyaçlar ile birlikte özellikle eski yapı stoğunun bulunması, kentsel dönüşüm gerektiren alanların bulunması, iki katlı, üç katlı binaların bulunması bunların tekrar kentsel dönüşüm ile yenilenmesi, burada bir esnaf sitemiz var. Baktığınız zaman orada insanların hakikaten yaşamaması gereken ve betonun da demirin de sıkıntılar olan yada binanın yalıtımı yok su alıyor yada altyapısı iyi değil, Suriyeliler yerleşmeye başladı. Dolayısıyla bunları yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki de her zaman bu kentsel dönüşümü destekliyor. Bunların yenilenmesi amacıyla biz yeni imar revizyonunu gerçekleştirdik. Bu planlar onaylandı. Hepsinden önemlisi artık binaların dört tarafından yol geçen imar planı değil de özellikle siteleşmenin önünü açacak bir çok yolu kaldırdık. Bunları kaldırdıktan sonra yeşil alanı arttırdık diyebiliyoruz. Yolları biraz genişleterek, biliyorsunuz ki trafik sadece Talas’ın, Kayseri’nin değil Türkiye’nin en büyük sorunlarından bir tanesi haline geldi. En büyük ihtiyaç otopark olacak. Dolayısıyla yolların biraz genişlemesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm sürecinde yapılaşmayı biraz daha yolları genişletecek şekilde planlamış olduk. Aynı zamanda kapalı otoparkların oluşması, nitelikli yeşil alanların oluşması mesela binaların arasına serpiştirilmiş küçük küçük yeşil alanlar var. Onlarda otopark olarak kullanılıyordu. Biz de onları kaydırarak insanları dışa toplayıp içeriye yeşil alanlar aldık. Site gibi bundan sonra inşallah alanlar oluşsun diye. Kentsel dönüşüm sürecini en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Hem otopark sorununu çözmek hem de yeşil alan sorunun çözmek için hepsinden önemlisi ise 13 tane yeni okul alanı kazandık. Bunları kazandırırken de imar planında yaptığımız en güzel işlerden bir tanesi de gelir amaçlı rant amaçlı düşünülebilirdi ama düşünülmedi. Belediyemize ve şahıslarımıza ait 13 tane parseli ticari veya konut parseline tamamen yeşil alan yol olarak okul olarak cami olarak değiştirdik. Büyük bir maddi geliri önlemiş olduk. Bu Talaslıların faydasına olacak. Bundan sonra kalan alanlar dahi olsa yeşil alan, okul, cami, sağlık ocağı veya otopark olarak değerlendirilsin diye dolayısıyla Talas için değil Türkiye için önemli olan bir imar planı yaptık. Bundan sonraki uygulama aşamasında daha önce yapılan hatalar yapılmaz. Türkiye’nin şehircilikte yeni bir boyuta girmesi lazım. Cumhurbaşkanımız her zaman yatay yapılaşmayı söylüyor ama sadece yatay yapılaşma değil şehir planlamasında mesela örnek vereyim imar planında revizyonlar yapılması gerekiyor. İmar planında ilk okul yapılabilmesi için ayırmanız gereken 6 bin metrekaredir. Dolayısıyla büyük bir okul yapıyorsunuz. Hatta kampüs okullar yapıyoruz. Biz yeni bir önerimizle beraber mahalle okulları olsun. 3 kilometre 5 kilometre gitmesin annesinin babasının gözünde olsun diye bundan sonra bu konuları bakanlığımıza da aktarıyoruz. 2 bin metre kare, 3 bin metre karelik alanlar içerisinde butik derslik sayısı düşük okullar yapılsın ve o okuldaki öğrenciler birbirini tanısın, aileler birbirini tanısın. Aynı devasa bir okullar, büyük camiler yapma hastalığından kurtulup bizim daha butik daha mahalle içerisinde oluşan okullar, camiler yapmamız gerekiyor. Büyük cami yaptığımızda evet teravih namazında, kandillerde veya Cuma namazında bir sürü insan toplanıyor ama bunun haricinde o camiler boş kalıyor. Mahalle camisi yaptığınız da 10 binanın içerisinde ufak bir mescit yaptığınızda o camiye mescide ulaşımı kolay olduğu için mahaller tarafından sahipleniyor. Bizi şuan Talas’ta yapmış olduğumuz 8 tane cami var. Her birini tek tek dolaşabiliriz. 5 vakit namazda Kayseri’nin belki en yoğun camileri haline geldi. Butik camiler çok büyük değil, aşırı küçük değil ama mahalle aralarında mahalleli tarafından sahipleniliyor. Bundan sonra da bunu hükümet politikası haline getirilmesi ve Türkiye geneline yayılması için gerekli revizyonların yapılması için hükümetimize ve bakanlığımıza gerekli önerileri gerekli çalışmaları aktaracağız."

Avrupa Konseyi’nde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirten Palancıoğlu; "Avrupa Konseyi’nde ben Türkiye’yi temsil eden belediye başkanlarından bir tanesiyim. 2014 yılında belediye başkanı seçildiğimde zaten bu yasal olarak Avrupa Konseyi’nde biz bağlantılı olduğumuz için orada üye olduğumuz için hükümetimize taleplerde bulunuyor. Diyor ki ’yeni seçimde belediye başkanlarının her partiden şu sayıda oy oranlarına göre temsilciyi Avrupa Konseyi’ne bildirin’ diyor. Dolayısıyla AK Parti, MHP, CHP ve diğer partilerden seçilenler belediye başkanlarından oy oranlarına göre kaçta ne ise örnek veriyorum AK Parti’den 10 tane, MHP’den 3 tane, CHP’den 4 tane gibi belli üyeleri resmi olarak Avrupa Konseyi’ne Türkiye’nin bildirmesi gerekiyor. Bende belediye başkanı seçildiğimde yabancı dilim olduğundan dolayı, yurt dışında bulunduğumdan dolayı sağ olsunlar Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı, onun onayı ile bizi Avrupa Konseyi’ne Türkiye’yi temsilen belediye başkanı olarak yazdılar. 6 ayda bir Avrupa Birliği’nde ki Avrupa Konseyi’nde ki bu toplantılara Türkiye’yi temsilen katılıyoruz. Önemli bir görev üstlendik. Kayseri’den Avrupa’ya gidip Türkiye’yi temsil etmek gerçekten onur verici bir durumdur. Biz de elimizden geldiğince Suriyeli göçmenler konusunda, biliyorsunuz Doğu’da ve Güney doğu da hendeklerin kazınılması konusun da Türkiye’nin yaptığı kayyum atamaları ile ilgili hak ve özgürlüklerle ve siyasi konularla ilgili yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ile ilgili Türkiye’yi zora düşürecek konularla ilgili Avrupa Konseyi’nde 42 ülke ve 200 bini aşkın belediye temsilcinin olduğu ortamda gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz. Savunma ve söz hakkımızı kullanıyoruz. Türkiye’yi bu konuda en iyi şekilde temsil ediyoruz" diye konuştu.

24 Haziran seçimlerinin yeni bir yönetim sistemine geçileceğinden dolayı son derece önemli olduğunun altını çizen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin güzel bir sonuç alması için çalıştıklarını söyledi. Palancıoğlu; "24 Haziran seçimleri yeni bir yönetim sistemine geçeceğimizden dolayı son derece önemlidir. Ben çok umutluyum. Ben belediye başkanı olarak başkanlık sisteminin bir küçük modelini yaşıyorum. Belediye başkanlığı ile başkanlık sistemi aynı şekildedir. Tek seçilen belediye başkanı nasıl görevini 5 sene devam ettirebiliyorsa yerine koalisyonun gelmesi söz konusu değildir. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde de seçilen Cumhurbaşkanı 5 sene boyunca görevini devir edecektir. Ya istifa ederse yada parlamento istifa edene kadar. Biz 5 senedir kendi meclisimizle beraber çalışıyoruz. İnşallah 5’inci senemizi de doldurup görevimizi bitireceğiz. 24 Haziran’daki seçimlerle beraber inşallah Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın yine güçlü bir şekilde oy alması ve desteklenmesi ile birlikte AK Parti’nin parlamento da güzel bir sonuç alırız. Ben ülkenin önünün 5 sene daha açılacağını düşünüyorum. Tüm vatandaşlardan ricamız siyasi görüşleri ve ön yargıları bir tarafa köşeye koysunlar, Türkiye’nin önünde oynanan oyunları tüm ülkelerin Türkiye’ye çelme taktığını görmeleri ve ülkenin önünün açılması 2023 ve 2053 ulaşabilmek için bu 24 Haziran’ın önemini ona göre kavramaları ve oy vermelerini rica ediyorum. Herkes verdiği oydan sorumludur. Eğer ülke iyi bir yere gidecekse o verdiği oydan dolayı olumlu inşallah düşüneceklerdir. O yüzden herkesin bu konuda hassas davranmasını ben rica ediyorum. İkinci sözüm gençleredir. 18 yaşında olan gençlerimiz sadece oy vermiyor aynı zaman da seçiliyor. İnşallah daha fazla temsil edildiği parlamento olacaktır. Yolları açık olsun" dedi.

Vatandaşın Ramazan Bayramını da kutlayan Palancıoğlu; "Ramazan Bayramının birliğe ve beraberliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Kırgınlar ve dargınlar olabilir. Onların barışması, kucaklaşmasını ve bu ülkenin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğu anda özellikle bayramlar da pekiştirilmesinin sağlanmasını ve bu fırsatın değerlendirilmesini temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını en iyi şekilde geçirmelerini niyaz ediyor ve tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.