Talas’ta Mezarlıklara Kapsamlı Bakım

Yapılan çalışmalarda mezarlıkların otları temizlenirken, duvar tadilatları ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kırsaldaki mezarlıklar için hazırlanan projeleri yerinde incelemek için Reşadiye, Zincidere ve Başakpınar mahallelerini ziyaret etti.

Mezarlıklarda devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler alan Başkan Palancıoğlu mezarlıkların önemine değinerek, “Talas’ta birçok mezarlık var. Özellikle eski yerleşim yerlerinden olan Zincidere, Akçakaya, Reşadiye gibi mahallelerimiz ile kırsalda Alaybeyli’den Kepez’e kadar bölgede mezarlıklarımız bulunuyor. Geçmişlerimizin yattığı mezarlıklar inancımızda önemli. Tabi buraların bakımları da önem arz ediyor. Bunun için bir çalışma başlattık. Ramazan Bayramı’na yetişecek şekilde öncelikle otların biçilmesi duvarların tadilatı, tamiratı ve peyzaj düzenlemelerine başladık.” dedi.

Vatandaşlara da seslenen Başkan Palancıoğlu, “Mezarlıklarımızı bizler yapıyoruz ama koruması da önemli. Yapılan çalışmaların tahrip edilmesine müsaade edilmemeli. Vatandaşlarımızdan bu konuda destek bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.