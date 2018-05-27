Gül Park’ın Kayseri’nin sosyal yaşamına renk kattığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, parkın Ramazan Ayı’nda da Kayserililerin vazgeçilmezi haline geldiğini vurguladı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, Taner Yıldız ve Ali Ekşi, bölge sakinleriyle keyifli sohbetlere imza attı. Vatandaşların geç saatlere kadar Gül Park’ta vakit geçirmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, “Farklı nitelikleriyle Kayseri’nin sosyal yaşantısına renk katan Gül Park, Ramazan Ayı’nda da Kayserililerin gözdesi oldu. 7’den 70’e herkese hitap eden parkımızda vatandaşlarımız hoşça vakit geçirirken, geleceğimizin teminatı yavrularımızda farklı oyun gruplarıyla eğlenceli vakit geçiriyor. Parkımıza gösterilen ilgiden dolayı Kayserililere teşekkür ediyorum. İnsan odaklı hizmetler yapıldığı zaman hemşerilerimiz tarafından ciddi manada karşılık görüyor. Bu bizi daha da mutlu ediyor. Bu ve buna benzer parklarımızı her mahallemizde daha yaygın hale getireceğiz. Hedefimiz, kadın-erkek, genç-yaşlı her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için canla başla hizmet üretmektir” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden son derece memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar da, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.