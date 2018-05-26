Tavlusun Caddesinde hızlı yatırım

Yıkım işine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; olaysız, engelsiz, barikatsız, polisin güvenlik tedbiri almadığı bir yıkım daha gerçekleştirdi. Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı adını verdiği Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Tavlusun Caddesi’nde yol güzergahında bulunan evlerin yıkımına devam edildi.

Milletvekil Yıldız ile birlikte yıkım çalışmasını takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nın 50 metre genişliğinde 14 kilometrelik bir yol olacağını söyledi. Yol üzerindeki kaçak yapıların hukuki süreçle uzun yıllar yıkılamayacağını; ancak hak sahiplerinin rızasıyla anlaşarak buradaki sorunu 1-1,5 ayda çözdüklerini ifade eden Başkan Çelik, “50 metrelik yol hareketliliğin dört unsuru için planlandı. Yayalar ve bisikletliler en dışta, ortada raylı sistem, kenarlarda lastik tekerlekli araçlar olacak. Kısa sürede öncelikle yolun altyapısını tamamlayacağız ve hemen ardından yolun yapımına başlayacağız” dedi.

Yıldız da, yapılan çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulunarak “Kayserili hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Kayseri’nin rahat yaşanabilir şehir olmasına katkınız nedeniyle tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın da sulh yoluyla mahkemeye gitmeden anlaşması çok önemli. Ortak akıl burada işliyor. Başkanımız da bu aklı yönetiyor. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Açıklamaların ardından binanın yıkımına başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kepçeyi kullanarak yıkıma bizzat katıldı. Çevre sakinlerinin tozdan etkilenmemesi için su sıkılarak yıkım gerçekleştirildi.