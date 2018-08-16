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16 Ağustos 2018 11:29

Terör örgütlerinin propagandasını yapan 1 kişi tutuklandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda, terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları için gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Terör örgütlerinin propagandasını yapan 1 kişi tutuklandı

16 Ağustos 2018 11:29


Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencisi S.Ö. ile mobilya işçisi A.A.’nın sosyal medyadan DHK/P-C, TİKKO, TKP/ML terör örgütlerinin propagandasını yaktıkları belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün sabah yapılan eş zamanlı operasyonda üniversite öğrencisi S.Ö. ile mobilya işçisi A.A. yakalanarak gözaltına alındı.


Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.A. tutuklandı, S.Ö.’de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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