Terör örgütlerinin propagandasını yapan 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencisi S.Ö. ile mobilya işçisi A.A.’nın sosyal medyadan DHK/P-C, TİKKO, TKP/ML terör örgütlerinin propagandasını yaktıkları belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün sabah yapılan eş zamanlı operasyonda üniversite öğrencisi S.Ö. ile mobilya işçisi A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.A. tutuklandı, S.Ö.’de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.