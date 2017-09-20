“Toplu taşımada kalite artıyor"

Halk otobüsü esnafına performansa ve halkın memnuniyetine dayalı yeni ödeme modelinin Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade eden Başkan Çelik, toplu ulaşımda kalite ve memnuniyetin her geçen gün arttığını söyledi.

Halk Otobüsçüler Odası Başkanı Ahmet Erkan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettiği Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e esnafı adına teşekkür ederek el yapımı vazo hediye etti. 2017 yılının Başkan Çelik’in ifade ettiği gibi her anlamda ulaşım yılı olduğunu ifade eden Erkan, “Sizi utandırmadan halkımıza daha iyi hizmet etmenin ve kaliteyi artırmanın çabası içindeyiz. Geçen hafta Van’da tüm Türkiye’den gelen ulaşımcıların katıldığı bir toplantıya iştirak ettik. Orada da size teşekkür ettik. Sayenizde esnafımız rahat bir yıl geçirdi. 2016 ile kıyasladığımızda önemli bir fark oldu. İnanyoruz ki esnafımız da sizin yüzünüzü kara çıkarmayacak” diye konuştu.

HALKIN MEMNUNİYETİNE DAYALI ÜCRET POLİTİKASI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, nazik ziyaret nedeniyle teşekkür ederek ulaşım ve toplu taşımada Türkiye’de ilkleri yapmaya devam ettiklerini belirtti. Halk otobüsçülerine yeni ödeme sisteminin her anlamda memnuniyeti artırdığını ifade eden Çelik, “Bu sene sizinle birlikte çalışarak geliştirdiğimiz halk otobüslerine ödeme sistemiyle ilgili proje takdire şayan ve Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma. Zaman zaman halk otobüslerinden kaynaklanan olumsuzluklar bizleri rahatsız ediyordu. Otobüsçü esnafını rahatlatmak için yeni bir model geliştirdik. Taşıdığı yolcu başına değil yaptığı hizmetteki başarı oranı ve halka davranış şeklinden alacağı puanlar hak edişe yansısın istedik. Örnek bir çalışma oldu. Olumlu netice alacağımızdan eminim. Bundan sonra sizden beklentimiz araçların yenilenmesi için gayrettir. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hizmet kalitesinin artması için bizler üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra iş size düşüyor. Hizmet kalitesini sürekli ölçüyoruz. Bizim her gün otobüslere binen, esnafımızın tanımadığı müfettişlerimiz var. Bu müfettişlerimiz sürekli puanlama yapıyor. Bu çalışmalarımız da yolcu memnuniyetini artırıyor. Memnuniyet arttıkça esnafımızın alacağı ücret de artacak” diye konuştu.

Öte yandan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş ve yönetim kurulu üyeleri de Başkan Mustafa Çelik’i ziyaret ederek bir süre görüştüler.