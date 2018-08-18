Tümiş Konfederasyonundan Aile İl Müdürlüğüne suç duyurusu

1 Ocak 2017 tarihi itibariyle zorunlu halen gelen Bireysel Emeklilik Sigortası (BES)’nın işveren tarafından işçiye sorulmadan maaşından kesinti yapılıp herhangi bir sigorta şirketine yatırılması gerektiğini hatırlatan Tümiş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, taşeron işçi iken yasa ile kamu kurumlarına geçen bazı işçilerin, geçmiş dönemde taşeron işverenlerinin BES sigortalarını yatırmaması nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Taşeron firmaların, BES primlerini yatırıp yatırmadığını denetleyecek olan kurumun, hizmet verilen kamu kurumu olduğunun altını çizen Şahin, işçilerin mağduriyetinin temel nedeninin, ilgili kamu kurumlarının gerekli denetimleri yapmaması olduğunu öne sürdü. Söz konusu kamu kurumların gerekli denetimleri yapmayarak, devleti zarar uğrattıklarını belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen yıl itibariyle birçok kamu kurumundaki taşeron şirketler, işçilerden kestikleri BES primini sigortaya yatırmadılar. Fakat işçilere de geri vermediler. Normalde bu işleri yapması gereken kamu kurumlarıdır, çünkü asıl üs işveren kamu kurumudur. Fakat kamu kurumu bu işleri taşerona bırakıp takip etmediği ve bu yıl itibariyle de taşeron şirketlerin görevi bittiği için, primler taşeronla gitti. Fakat bunu takip etmesi gereken kamu kurumları kendilerine ihalede teminat gösterilen paraları da taşeron şirketlere iade ettiler. Şu anda işçilerin BES primlerinin kesilmesine rağmen para taşeron şirkette gitti. İşçi taşeron şirketi bulamıyor, şirketler kapandı. İşçiler bu durumda kamu kurumuna başvurmak zorunda, kamu kurumları da bu paraları ödemek zorunda. Ancak bir çok kamu kurumu, işçi adına yatırılması gereken sigortaları yatırmadı, dolayısıyla görevlerini yapmadı. Daha sonraki aşamada yine aynı kamu kurumları işçilerin alacağı var mı, mesaisi var mı, BES primlerini geri verdi mi vermedi mi demeden, kontrolü de yapmadan, taşeron şirkete adeta göz yumarak şu anda devleti zarara uğratmak suçu işlemiş durumda” dedi.

BES mağduriyeti yaşayan işçiler kamu kurumlarına dava açabilir

Türkiye’nin bir çok yerinde, bu şekilde BES mağduriyeti yaşayan işçilerin, paralarını ilgili kamu kurumuna dava açarak alabileceklerini söyleyen Şahin, Tümiş Konfederasyonu olarak Kayseri’de Aile İl Müdürlüğü başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurumu hakkında ‘devleti zarara uğratmaktan’ suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi. Şahin, “Biz burada bir başlangıç yapıp Kayseri’de başta Aile İl Müdürlüğü olmak üzere bir çok kamu kurumu hakkında, devleti zarara uğratmaktan suç duyurusunda bulunduk. Bunlar alenen devleti zarara uğratmışlardır, işlerini gereği gibi yapmamışlardır, takibini de yapmamışlardır. Teminatlarından kesmeleri gereken ya da teminatı hallet de öyle vereyim demesi gerekirken, beceriksizliklerinden teminatları da göz yumarak geri vermişlerdir. Biz buna bigane kalamazdık. Türkiye’deki bütün çalışanlara , hangi kurumda olursa olsunlar, kadroya geçen taşeron işçilere sesleniyorum, eğer BES primi kesilmiş ve size iade edilmemiş ve sigortada yattığını görmüyorsanız mutlaka kurumunuza dava açıp bu paranızı alın” ifadelerini kullandı.