Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, yapmış olduğu hizmetler ve sivil toplum örgütlerine göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı teşekkür ettiler.

19 Eylül gününün GAZİLER GÜNÜ KUTLAMASINDANdolayı derneklerinin katılacağı etkinlik hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Dernek Başkanı Yılmaz Üçkan ”Melikgazi Belediye olarak yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyor ve taktir ediyoruz. Ayrıca derneğimize göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Yaptığımız her etkinlikte bizlere verdiğiniz destek, bizlerin sorunları ile birebir ilgilenmeniz gerek şahsım gerekse dernek üyelerimiz tarafından her zaman memnuniyetle karşılanmaktadır. Güler yüzünüz ve çalışkan ekibiniz ile şehrimize yeni dönemde çok daha güzel hizmetler yapacağınıza inanıyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretlerden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, göreve geldikleri ilk günden beri sivil toplum örgütleri ile işbirliğine ve onların fikirlerine her zaman büyük önem verdiklerini sonuçta bu çalışmanın şehre bereket olarak yansıdığını kaydetti.

Gazi aileleri için belediye olarak her türlü imkânı seferber ettiklerini de ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Gaziler bu vatanın ve milletin bizlere emanetleridir. Onların yaralarına merhem olmak, sıkıntılarını gidermek ve huzur içerisinde bir yaşam sürmelerini sağlamak bizlerin görevidir. Bu vatan için canını gözünü kırpmadan canlarını ortaya koyan bütün Gazilerimizin bu vesile ile bir kez daha minnet ve saygılarımızı sunuyoruz, gazilerimiz ve ailelerine hayırlı ömürler diliyorum” dedi.