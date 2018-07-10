Sebze ve meyvelerin bol olduğunu ancak çiftçilerin hava muhalefetinden dolayı mahsulü toplayamamasından kaynaklanan suni artışların meydana geldiğini belirten Kaya; ""Sebze ve meyve fiyatları bu mevsimde bol olduğu ve piyasanın ucuz olduğu dönemler domates, biberde ve salatalıkta suni olarak bir artış olduğu görülmekte. İster istemez olumsuz hava muhalefetinden, yağmur yağışından dolayı. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti’nin en ucuz meyve sebze piyasası Kayseri’de diyebilirim. İddia edebilirim çünkü Türkiye’deki bu piyasa iyiye gidiyor. Üretim bölgelerinden daha ucuza, kaliteli bir şekilde Kayseri’de biz vatandaşımıza bu hizmetimizi veriyoruz" diye konuştu.

Fiyatların önceki yıla göre biraz yüksek olduğunu, çiftçilerin mahsulleri toplamasıyla birlikte fiyatlarda düşme yaşanacağını kaydeden Kaya; "Geçen yılki fiyatlara göre şuanki fiyatlar biraz üzerinde. Dediğim gibi olumsuz hava koşullarından dolayı üretici malını toplayamadı. Kayısı, şeftali, erik ucuz ancak domates, biber, patlıcan fiyatlarında biraz artış oldu. Vatandaş mahsulü toplayamadı bundan dolayı fiyatlarda suni bir artış oldu. Ve bundan sonra piyasada günden güne düşer ve düşüyor da" dedi.

"Ülkenin ekonomisini patates ve soğanla kıyaslamayın"

Patates ve soğan fiyatlarında da düşün olacağını sözlerine ekleyen Meyveciler Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekeriya Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Patates ve soğan Türkiye’de gündem konusu oldu. Ekonomiyi patatesle kıyasladılar. Ekonomi bir patatesle kıyaslanacak gibi değil. Çünkü bir ton patates Adana’da yetişiyor belli bir süre içerisinde, şuan Niğde en başta İnegöl’de, Ödemiş’te, Tokat Altunhisar’da yetişmeye başladı. Ürünler çıktı, piyasaya düştü. Kayseri’de 2 TL’ye patates, soğan satılmaya başladı. Günden güne düşecek. Kimsenin telaş etmesine gerek yok. Kendisini bilmezin birisinin ortaya çıkıp da ortalığı karıştırmak, malını değerlendirmek için gündem oluşturmak, gündemi değiştirmek için yaptıkları dedikodu. Başka hiçbir şey değil. Türkiye’miz elhamdülillah bu sene rahmetle doldu. Yağışlar oldu. Türkiye’de sebze, meyve sıkıntısı diye hiçbir şey yok. Pahalanan ürünlerimiz günden güne düşecek, düşüyor da. Vatandaş boşuna telaş etmesin. Ekonomi günden güne iyiye gidiyor. Kimse tutup da Türkiye’nin o kadar ekonomik sıkıntıları, ihtiyaçları varken gelip patatesi, soğana endekslemesinler. Kimse boş konuşmasın. Art niyetli olan veya stokçular olabilir. Zaten şuanki patates kışlık patates değil. Dayanma süresi de bundan bir hafta sürmez. Taze patatestir. Yağışlardan dolayı üretici tarladan ürünlerini toparlayıp süremediğinde fırsatçılardan bunlardan istifade 3 TL’lik malı 13TL’e maalesef çıkardılar. Günden güne düşecek. Şu an yağışlarda bitti. Rahmetimiz de, üretimimizde de fazla. Vatandaş en ucuzunu, en kalitesini yemeye başlayacak, yiyorlar da"