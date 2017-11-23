İl Başkanı Çolak, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un da katıldığı etkinlikleri değerlendirdi. Amaçlarının gençleri madde, teknoloji bağımlılığından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduklarını kaydeden Çolak; gençlerin donanımlı ve bilgili yetişmeleri için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Ülkü Ocakları Genel Merkezine ve Genel Başkan Olcay Kılavuz’a teşekkürlerini ileten Çolak, “Ülkü Ocakları Genel Merkezi ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz Bey’e çok teşekkür ediyoruz böyle bir programda bizi ev sahipliğine layık gördükleri için. Genel başkanımızın, Başbuğ’un 100. yaş yıldönümüne istinaden başlatmış olduğu bir takım spor, sanat, kültürel aktivitelerin etkinlikleri farklı illerde oluyordu. Bizim buradaki yapmış olduğumuz faaliyet Türkiye genelindeki futbol, bisiklet ve koşu yarışlarının finalini gerçekleştirdik. Yaklaşık 68 koşucu, 38 bisikletçi ve iki futbol takımının finali burada gerçekleşti. Talas paraşüt indirme alanında Genel Başkanımız Olcay Kılavuz Beyefendinin konuşmasıyla mehteran gösterisi, paraşüt ve Kayseri Ülkü Ocakları’na ait olan tekvando takımının gösterileriyle bisiklet yarışını başlattık. Bisiklet yarışmasında da Kayserimiz birinci olarak yarışı tamamladı. Akabinde Kadir Has Atletizm Merkezi’nde koşu ve futbol turnuvamızı gerçekleştirdik. Burada da bölgemizin temsilcisi olarak da Sivas Ülkü Ocaklarımız, Bursa Ülkü Ocakları’ndaki kardeşlerimizi 5-1 yenerek birinciliği elde ettiler. Koşularda birinci, ikinci, üçüncü kardeşlerimizin ödül programı oldu. Bu bizim gençliği uyuşturucu ile mücadelede Türk Gençliğini spora davet etmemizin bir ayağıydı. İstiyoruz ki gençler donanımlı olsun, okusun, bilgili olsun, kendisini ifade edebilsin, madde ve teknoloji bağımlılığından uzak dursunlar. Kendilerini akademide, sporda, sanatta en üst seviyede kendilerini temsil etsinler istiyoruz. Biz inanıyoruz ki çalışmalarımızda cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanlar ülkü ocaklarından çıkacak” dedi.

“Cefakar ve vefakar kardeşlerimizi devlet adamı olarak hizmet etmek için yetiştiriyoruz”

Gençleri her alanda devlet ve millet için var olmanın öneminin anlatılmasıyla birlikte devlet adamı olarak hizmet etmek için yetiştirdiklerini söyleyen Başkan Çolak, “15 Temmuz gibi bir süreçten geçtik. Bu ortamlarda, üniversitelerde imkanları devletin menfaatine değil de devletin zararına, devleti bölmek için kullandılar. Bizim burada inanmış cefakar, vefakar kardeşlerimiz yarınlarda; bürokraside, siyasette, ticarette devlet ve millet için var olmanın önemini belirterek ve devlet adamı olarak hizmet etmek için yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“26 Kasım’da bin bozkurtla Ankara’dayız”

26 Kasım’da Ankara’da gerçekleşecek olan etkinlikte 100 bin ülkücünün buluşacağının altını çizen Çolak, “Bu programların sonunda ayın 24 ve 25’inde Ülkü Ocakları genelinde doktora ve yüksek lisans düzeyindeki arkadaşlarımızı Ankara’ya gönderiyoruz. Türk Gençlik Çalıştayı olacak. 26’ında da genel başkanımızın ifade ettiği gibi Ankara çok farklı bir güne şahitlik edecek. 100 bin bozkurtla Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i kabrinde dualarla yad edeceğiz. Oradan atamız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrine geçeceğiz. Tandoğan Meydanı’ndan Arena Spor Salonu’na hareket edip 100 bin bozkurtla genel başkanımız buluşacak. Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı olarak tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Biz ülkü ocakları teşkilatları olarak bin bozkurtla Ankara’ya katılım sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Damarlarındaki asil kanı kirletme”

Ülkücü gençlere de seslenen Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak sözlerini şöyle tamamladı;

“Arkadaşlarımıza şunu da belirtmek isterim ki bizler gençlik teşkilatıyız. Lise ve üniversitelerde çok aktif bir seviyedeyiz. Arkadaşlarımız üniversite içerisinde kesinlikle hiçbir çatışma ortamı içerisinde bulunmasınlar. Üniversiteler eğitim ve öğretim yuvalarıdır. Üniversitelerde en başarılı şekilde ülkü ocaklarını temsil etsinler. Milliyetçi; vatanına ve milletine en çok hizmet edendir. Genel Başkanımız Olcay Kılavuz’un söylediği gibi; ‘Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Damarlardaki asil kanı kirletme’ diyerek Türk gençliğinin yarınlarda daha başarılı olmalarını temenni ediyorum.”