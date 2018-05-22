Rıza Çevik Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde göreve başladı.

2011 yılında Üroloji Uzmanı olarak göreve başlayan Dr. Rıza Çevik, özellikle böbrek taşları ve prostat hastalıkları tedavisindeki çalışmaları ile tanınıyor. Acıbadem Kayseri Hastanesi Ürolojoli ekibine katılan Dr. Rıza Çevik, 1977 Sivas Gemerek doğumlu. 2002 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2006-2011 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Dr. Rıza Çevik, Niğde ve Çorum’da uzun süre görev yaptı. Birçok bilimsel çalışması olan Dr. Rıza Çevik, Acıbadem Kayseri Hastanesi Üroloji Bölümü’ne tam zamanlı olarak katıldı.