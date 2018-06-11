Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 23:46

Uyuşturucu operasyonunda 164 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, ekili vaziyette 164 Hint keneviri,90 gram esrar ve 850 gram kurumaya bırakılmış esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 164 kök Hint keneviri ele geçirildi

11 Haziran 2018 23:46


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, K.Y. (51) ve E.A. (34) yakalanırken, yakalanan şahısların evlerinde ve üstlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, ekili vaziyette toplam 164 adet Hint keneviri, 90 gram Esrar, 850 gram kurumaya bırakılmış Esrar maddesi ile bu maddelerin satımında ve tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan K.Y. ve E.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç