Uyuşturucu operasyonunda 164 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, K.Y. (51) ve E.A. (34) yakalanırken, yakalanan şahısların evlerinde ve üstlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, ekili vaziyette toplam 164 adet Hint keneviri, 90 gram Esrar, 850 gram kurumaya bırakılmış Esrar maddesi ile bu maddelerin satımında ve tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Y. ve E.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.