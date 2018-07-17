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17 Temmuz 2018 08:42

Uyuşturucu operosyonunda 7 kişi yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 kişi yakalandı.

Uyuşturucu operosyonunda 7 kişi yakalandı

17 Temmuz 2018 08:42


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 7 kişi yakalandı. Şahıslardan 6’sı hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan işlem yapıldığı bildirilirken, 31 yaşındaki M.Ş. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığı kaydedildi.


Üzerinde yapılan aramalarda 17 gram sentetik kannaboid maddesi ve hassas terazi ele geçirilen M.Ş.’nin sorgusu Emniyet Müdürlüğünde devam ediyor.




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