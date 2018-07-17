Uyuşturucu operosyonunda 7 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 7 kişi yakalandı. Şahıslardan 6’sı hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan işlem yapıldığı bildirilirken, 31 yaşındaki M.Ş. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığı kaydedildi.

Üzerinde yapılan aramalarda 17 gram sentetik kannaboid maddesi ve hassas terazi ele geçirilen M.Ş.’nin sorgusu Emniyet Müdürlüğünde devam ediyor.