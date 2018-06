Mesut Polat, vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirebilmeleri için "Bayram ikramlarını az tutun, hamur tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlılar ikram edin" uyarısında bulundu.

Mesut Polat, ramazan ayının bitmesinin ardından sağlıklı beslenmek için nelere dikkat edilmesi konusunda tavsiyelerde bulundu. Uzm. Dr. Mesut Polat, yavaş olan metabolizmayı hızlandırmak için kısa mesafeli yürüyüşler ve bitki çaylarının tüketilmesi uyarısında bulundu.

“Hamur tatlıları yerine sütlü veya meyveli tatlılar tüketin”

Ramazan Bayramı münasebetiyle ziyaret edilen yerlerde fazla tatlı yemekten kaçınılması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Mesut Polat, tatlı miktarlarını olabildiğince az tutmaya özen gösterilmesini isteyerek: “Ramazan dolayısıyla metabolizmamız yavaşlamış bulunuyor. Bayram ile birlikte yavaşlayan metabolizmamızın hızlandırmamız gerekiyor. Bazı yiyeceklerden özellikle kaçınmalıyız. Bayram yemekleri, bayram kahvaltıları bildiğiniz gibi çok çeşitli olarak önümüze menüler sunulacaktır. Bu menüler içerisin tabi ramazan bayramı dolayısıyla önümüzde birçok hamur işleri, tatlılar, kola ve kafeinli içecekler bizlere sunulacaktır. Bunlar arasından sağlığımıza uygun olmayan bazı gıdaları seçmemizde fayda vardır. Yavaşlayan metabolizmamızı hızlandırmak için tabi günde 2 tane kahve veya yeşil çay tavsiye edilir. Mümkünse metabolizmayı hızlandırıcı bitki çayları ve yeşil çay tavsiyesinde bulunuyoruz. Kısa mesafelerde vücudun metabolizmayı hızlandırması için kısa süreli yürüyüşler veya aracınızı bir uzak mesafeye park edip bir miktar yürüyüş yapabilirsiniz. Bu arada bayram tatlısı önümüze gelecektir. Bayram tatlılarını reddetmek belki misafirlerimize karşı saygısızlık olarak adlandırılacaktır. Fakat he şeyin azı karar çoğu zarar anlayışı içerisinde ikramları mümkün olduğu kadar miktarlarını hiç olmazsa az tutmaya gayret edelim. Biz de mümkün olduğunca bayramda ki ikramlarımızı hamur tatlıları yerine, sütlü tatlılar veya meyveli tatlılar olarak ikram edebiliriz” diye konuştu.

Ramazan ayında oruç tutulduğundan vücutta yetersiz kalan su ihtiyacı için günde 2 litre su içilmesini tavsiye eden İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Mesut Polat, su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek: “Bayram da hareket ettiğimiz için su kaybımız da artacaktır. Su kaybını karşılamak tabi su şeklinde değil meyve suyu veya ayran şeklinde içecekler tüketebiliriz. Fakat hazır meyve sularını kafeinli içecekleri, enerji içeceklerini tavsiye etmiyoruz” dedi.

Şeker ve tansiyon hastalarının özellikle yiyecek ve içecek konusunda çok dikkatli olması gerektiğini ve aşırı yağlı ve hamurlu gıdalardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Mesut Polat: “Özellikle şeker ve tansiyon hastalarının yiyecek ve içecekleri dikkat etmesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar kızartmalı, yağlı, aşırı hamurlu gıdalardan uzak durmalıdırlar. Böbrek yetmezliği ve metabolik hastalığı olanlar bilhassa insülin kullanan şeker hastalarının ikramlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Hamurlu tatlılar yerine meyve ve yoğurt tarzında beslenmelidirler” şeklinde konuştu.

Oruç bittikten sonra insanların her önüne gelen her çeşit yemeği yeme arzusu içerisinde olduğunu ifade eden Dr. Polat, midelerini aşırı derecede doldurmanın kalbe zarar vereceğini söyledi. İç Hastalıkları Uzm. Dr. Mesut Polat: “Oruçtan çıktıktan sonra insanlar önüne gelen her çeşit yemeği yiyeceği tüketme arzusu içerisine giriyorlar. Bunların içerisinde dediğim gibi sağlığımıza zarar verecek olan şey aşırı doldurmaktır. Mideyi aşırı doldurmanın mutlaka hem metabolizma açısında hem mide hastalıklarıyla aşırı tıka basa yemek kalbimize aşırı yük getirecektir. Özellikle seçerek yemek az tüketin. Mümkün olduğunca sofradan aç kalkmaya çalışalım. Midemizi tıka basa doldurmayalım” dedi.