Uzmanından bayramda beslenme önerileri

Bayramda vücuda aşırı yüklenmenin, kabızlık, ishal, midede ekşime, hazımsızlık, şişkinlik gibi problemlere neden olabileceğini belirten Kula, bu tip şikayetlerle karşı karşıya kalmamak için porsiyon kontrolü ve yemek zamanlarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Kula, "Bir oturuşta, çok fazla yüksek miktarlarda ve yüksek porsiyonlarda mide ve bağırsak sistemimizi rahatsız edecek şekilde öğün tüketmememiz lazım. Özellikle hafif bir kahvaltıyla güne başlamak önemli. Kızartmalar, yağlı yiyecekler ve yüksek porsiyonda şeker tüketmemek önemli. Yumurta, peynir gibi hafif proteinler, kaliteli tam tahıl ekmekleri, biraz ceviz içi, zeytin, salatalık, domates, biber gibi yeşilliklerle hafif bir kahvaltıyla güne başlamak hem mide-bağırsak sistemini rahat ettirecektir hem de kan şekerinde şiddetli oynamalara neden olmayacaktır" dedi.

Tatlı porsiyonlara dikkat

İkramlık tatlılarda özellikle hamurlu ve şerbetli olanların az miktarda tüketilmesi gerektiğini kaydeden Kula, diyabet ve tansiyon hastalarını bayram öncesi kontrollerini yaptırmaları uyarısında bulundu. Öte yandan sağlıklı bireyleri de tatlı tüketimi konusunda dikkatli olmaya davet eden Kula, tatlıların yanında gazlı içecekler yerine ayran ve maden suyu tüketilmesini önerdi.

Sahur öğünü devam ettirilmemeli

Ramazan’da alışılan sahur öğününün bırakılması gerektiğini vurgulayan Kula, "Ramazan’da sahur vaktinde yemek yemeye alışmış olabiliriz. Dolayısıyla yine aynı saatlerde uyanıp bir şeyler yeme ihtiyacı olursa bu durum kilo artışına dönüşebilir. Bu saatlerde uyandığımızda sadece bol bol su içip tekrar uykuya dönmeye çalışmamız gerekli. Ya da bir şeyler atıştırsak bile vücudu ya da mideyi rahatsız edecek yiyeceklerden uzak durmamız önemli" ifadelerini kullandı.