Vali Kamçı’dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Vali Kamçı, "Sevgiyi, hoşgörüyü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran mübarek Ramazan ayını uğurlarken, hoşgörü, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayramı daha birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürüdürdü:

"Bayramlarımız, gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olduğundan, hepimiz için büyük anlamlar taşımakta olup, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanmalı, özelikle bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalı, fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı bu bayram günlerinde ziyaret etmeli, onlarla bayramın manevi huzur, sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşamalı ve paylaşmalıyız.

Dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, toplumsal birlikteliğin pekiştiği, saygı ve hoşgörünün egemen olduğu, iyilik ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı bayramların, bu anlamda kıymetini iyi bilmeliyiz.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlara erişmelerini diliyorum."