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18 Kasım 2017 14:08

Vatandaşı 1 milyon TL dolandıran şahıslar özel ekipler tarafından yakalandı

Kayseri’de bir kişiyi telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar, vatandaşı 1 milyon 55 milyar TL dolandırdı.

Vatandaşı 1 milyon TL dolandıran şahıslar özel ekipler tarafından yakalandı

18 Kasım 2017 14:08

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekiplerin 120 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 31 Ekim tarihinde meydana gelen olayda Ü.G.’yi telefonla arayan şahıslar kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Dolandırıcılara aynı gün içerisinde aralıklarla toplam 1 milyon 55 milyar TL kaptıran Ü.G. durumu polise bildirdi. İhbarın alınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kurulan iki özel ekip, olayın gerçekleştiği ve yakalandıkları zaman dilimine kadar 32 değişik açıdan 120 saatlik kamera kaydı inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirledi. Yapılan detaylı çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren kişilerin İstanbul’da olan İ.H.P. (34) ve Şanlıurfa’da bulunan A.P.’nin (37) gerçekleştirdiği belirlendi. Ekipler, her iki ilde yaptıkları eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.




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