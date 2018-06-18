Yahyalı Belediyesi’nde bayramlaşma töreni

Belediye bahçesinde yapılan bayramlaşma törenine belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller katıldı. Belediye personeliyle bayramlaşan Başkan Esat Öztürk Yahyalı Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu, belediye içindeki birlik, beraberlik ve huzurun üst düzeyde olduğunu ifade ederek; “Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve huzurumuzu bozmasın. Belediyemiz, Kayseri’de bulunan 16 ilçe belediyesi arasında başarı açısından iyi bir yerde bulunuyor. Basından, sosyal medyadan ve kamuoyundan bize gelen olumlu tepkiler, başarılı bir belediye olduğumuzun da bir göstergesi. Ben sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. İlçemiz Yahyalı, sizlerin gayreti ve çalışmalarıyla güzelleşti. Meydan projemizi yüzümüzün akıyla tamamladık. Büyükşehir belediyemize buradan teşekkür ediyorum. Kamulaştırması belediyemiz, yapımı ise büyükşehir belediyemiz tarafından yapıldı. Dışarıdan gelen gurbetçilerimiz meydanımızı çok beğendiler. Bu durum bizlere mutluluk veriyor. Tabi bunun yanında doğalgazda ilçemize geldi. Yakında kullanmaya başlayacağız. İnşallah 2019 yılında meslek yüksekokulumuz da açılacak. Önümüzdeki günlerde de 600 kişilik konferans salonumuzun temelini atacağız. Belediye olarak ilçemize önemli hizmetlerimiz oldu. Bizim bu ilçede izimiz var, insanlara gitmeye yüzümüz var. Bu başarıda sadece benim değil, başta başkan yardımcılarımız olmak üzere tüm personelimizin emeği var” diye konuştu.

Bayramlaşma töreni, çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.