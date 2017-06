Yahyalı İmam Hatip Mezunları 6. Kez Buluştu

Yahyalı İmam Hatip Lisesi Okul bahçesinde düzenlenen programa Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ve okul mezunları katıldı.

Kuran tilaveti ile başlayan programda konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, herkesin bayramını kutlayarak ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yazılı ve görsel medya aracılığıyla ilçenin tanıtımını yaptıklarını ifade eden Başkan Esat Öztürk “ Bugüne kadar olmadığı kadar ilçemizin değerlerini tanıyoruz. Az önce Dikme Mahallemizden gelirken Kapuzbaşı Şelalesi yolunun, E-5 yolunu geçtiğini, çok fazla araç olduğunu gördüm. Hepsi şehir dışından gelen vatandaşlarımız. Orası ile ilgili Kapuzbaşı Master Planı çalışması devam ediyor.” dedi. İmam Hatipli olmanın ayrıcalığına vurgu yapan Başkan Öztürk “ İmam Hatipli olmak bir ayrıcalıktır. Lise mezunları da başımızın üzerinde ama İmam Hatip ruhu çok önemli. Ben bin kez daha dünyaya gelsem yine İmam Hatip’te okurdum. Bir zamanlar imam hatip mezunuyuz demeye çekindiğimiz dönemler oldu. Allah’a sonsuz şükürler olsun, taziye evinde vardığı zaman, camiye gittiği zaman Aşr-ı Şerif okuyacak bir Cumhurbaşkanını bize verdi. Sizler, İmam Hatip ruhunu Cumhurbaşkanlığı makamına kadar getirdiniz. Biz kendimizle de oraya gelen insanlarla da gurur duyuyoruz.” dedi. Konuşmasında ilçede kardeşliğin önemli olduğunu, makam ve mevkinin önemsiz olduğunu belirten Öztürk; “ Bu ilçeyi her beraber yönetelim. Her birlikte yönetirsek, güzellik olur. Burası bizim doğduğumuz yer, annemizin kucağı, babamızın ocağı. İlçemize katkı verelim. Siz katkı verdikçe bizlerde mutlu oluruz. Gurbette yaşayan hemşehrilerimiz buraya yapılan her türlü hizmetten memnunlar. “ diye konuştu.

Başkan Öztürk ayrıca doğalgaz, hastane, Develi-Yahyalı yolu hakkında davetlilere bilgiler vererek, ilçede eğitimin iyi bir seviyede olduğunu dershanelerin kapanmasından ardından lise öğrencilerine katkı verme konusunda istekli olduklarını sözlerine ekledi.

İmam Hatip Lisesi Mezunları Buluşması hatıra fotoğrafı çekimi ve ardından okulun gezilmesiyle sona erdi.