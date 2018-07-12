Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 14:18

Yahyalı’da doğalgaz hattı geçen sokaklar asfaltlanıyor

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde doğalgaz alt yapı çalışması tamamlanan sokaklarda yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Yahyalı’da doğalgaz hattı geçen sokaklar asfaltlanıyor

12 Temmuz 2018 14:18


İlçenin Seydili Mahallesi 2. Cadde’de devam eden yol ve kaldırım çalışmalarını inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede doğalgaz hattı girmeyen sokağın kalmadığını, kısa bir süre zarfında yol yapım çalışmalarının tamamlanacağını söyledi. Başkan Esat Öztürk; “ Seydili Mahallesi 2. caddede kaldırım ve yol çalışmalarımız devam ediyor. İnşaallah kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, sıcak asfalt çalışmasıyla yolumuza halkımızın hizmetine açacağız. Ben öncelikle Yahyalı’da oturan halkımıza sabırlarından ve anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Her nimetin bir külfeti mutlaka vardır. Doğalgaz gibi bir nimet ilçemize çok şükür geldi. İnşaallah 2-3 ay gibi süre zarfında ilçemize doğalgaz verilmeye başlanacak. Fen İşleri ekiplerimiz vatandaşlarımızı tozdan en kısa sürede kurtarmak için, gece - gündüz demeden, çalışıyorlar. Her zaman dediğim gibi, doğalgaz üç safhadan oluşuyor. Bunlar sevinme dönemi, toz- toprak dönemi ve üçüncüsü ise konfor dönemi diye. İlçemizde kısa süre sonra konfor dönemi başlamış olacak. Belediye olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İnşaallah 2-3 ay gibi bir süre zarfında asfaltlanmadık, asfalt yaması yapılmadık yer bırakmayacağız.” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç