Yahyalı’da “Kardeşlik Sofraları” Kurulmaya Başladı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, belediye meclis üyeleri, belediye personelleri ve 6 yüze yakın mahalle sakini katıldı.

Kuran Tilaveti ile başlayan program da mahalle sakinlerine hitap eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, herkesin Ramazan Ayı’nı kutlayarak, Kardeşlik Sofralarının ilçedeki birlik ve beraberliğin artması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Öztürk, “Çubuklu Mahallemiz, birlikteliğin, muhabbetin oldukça bol olan bir mahallemiz. Çubuklulu kardeşlerim, şuan meleklerin bir gıpta ettiği bir iftar sofrasındayız. Ayrıca buradaki birlikteliğimize, beraberliğimize ve muhabbetimize meleklerin dahi gıpta ettiğine iman ediyorum. Bizi, iftar sofrasında yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bu yıl, Allah nasip ederse, nüfusu kalabalık olan mahallerimizde tek, nüfusu az olan mahallelerimizde de ikisini birleştirerek iftar programı yapacağız. Bu yılda kardeşlik sofralarımız sayesinde halkımızla bir araya geleceğiz. Ben buradan gündüz belediye işlerinde koşturan, saat 18:00’den sonra da Kardeşlik Sofralarını hazırlayan belediye personellerimize teşekkür ediyorum. Allah, onlardan razı olsun. Personelime, bu yıl Kardeşlik Sofralarını kurmaya devam edeceğiz, bize yardımcı olur musunuz dediğimde, alınlarını bile kırıştırmadan, “Başkanım seninle ölümüne gideriz.” dediler. Bu birlik ve beraberliğin getirdiği bereket diye düşünüyorum. Başta Abdullah Muhtarımızı ve mahalle halkını, kurdukları birlik ve beraberliklerinden dolayı tebrik ediyorum. Mahallemizde dayanışma var, güzellik var. Buraya her geldiğimizde içimiz açılıyor. İlgi ve alaka olursa mahallelerde güzellikler olur. Ben buradaki kardeşliği gördükten sonra bizimle kimse baş edemez diye düşünüyorum. Rabbim, gönül coğrafyamızda, İslam Coğrafyamızda bizlere sahip çıkacak liderleri, insanları seven, insanlara hizmet etmeyi ibadet sayan liderlerimizi Allah başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.