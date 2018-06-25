Yapılan seçimler sonucunda Melikgazi’de hizmet kalitesi yükseliyor

Kayseri’nin yarısından fazlasına hizmet

Melikgazi İlçesinin barındırdığı nüfus ile 55 şehrin nüfusundan fazla olduğunu ayrıca her geçen gün büyüdüğünü ve gelişerek Kayseri’nin % 50’sine hizmet sunduklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, belediyenin gelişen ve büyüyen, ilçeye daha etkin ve seri hizmet sunabilmesi için çalışanların daha rahat, konforlu ve ferah mekânlarda çalışmasına özen gösterdiklerini kaydetti.

Seçim ile Belediye Hizmet alanı için sunulan önerilerde

Belediye çalışanları arasında daha önce yapılan seçim ile belediye hizmet binasını iki kat eklemesi bugünkü iletişim ve fuaye alanı yapıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Melikgazi İlçesi barındırdığı nüfus ile Türkiye’nin ilk on yedi belediyesi arasındadır. Emlak değerleri açısından ilk onuncu sıradadır. Anadolu ekonomisinin katma değerleri olan Kayseri organize sanayi, serbest bölge, hava ikmal merkezi, Erciyes, Kayseri üniversiteleri, esnaf siteleri, ipek yolu, Erciyes kayak ve spor merkezi hep bu bölgedir. Melikgazi her geçen gün planlı bir şekilde büyümekte ve gelişmektedir. Bu büyüme ve gelişme karşısında çalışanların sayısı artmakta, yeni hizmet birimleri kurulmakta ve belediye hizmet alanı genişlemektedir. Bu iş yoğunluğuna karşın çalışanların daha refah, modern ve geniş ortamlarda çalışabilmesi için belediye çalışanları arasında yapılan ve kendilerine sunulan belediye Kültür Müdürlüğü genişleme ve alanda hizmet binası gibi seçeneklerden seçim yapmaları, çalışanların seçimine saygı duyduk ve kültür müdürlüğü bölümünde yenileme çalışmasına başlıyoruz”