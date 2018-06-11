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11 Haziran 2018 16:16

Yukarı Develi Yolunun Sıcak Asfalt Çalışmalarına Başlandı

Develi Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına Yukarı Develi Mahallesi yolunun asfaltlanmasıyla başlandı.

Yukarı Develi Yolunun Sıcak Asfalt Çalışmalarına Başlandı

11 Haziran 2018 16:16


Yukarı Develi Mahallesi girişinden Cumhuriyet Caddesine kadar olan yolun sıcak asfalt çalışmalarını Başkan Yardımcısı Mustafa Temur, Meclis üyeleri Bayram Sabah ve Hadi Türkmen’le yerinde inceleyerek bilgiler alan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Yukarı Develi Mahallemiz bizim ata toprağımız. Bayramdan önce bitirilmesini planladığımız yolumuz Bayram vesilesiyle ziyaretçilerinin kullanımına hazır hale getireceğiz. Ekiplerimiz gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyorlar” dedi.


Cabbar, “İnşallah bayramdan sonra da 50 bin tonluk sıcak asfalt çalışmalarımızı devam ettirip, sıcak asfalt atılmamış hiçbir yolumuzu bırakmayacağız. Yapılan çalışmaların kazasız belasız tamamlanmasını, mahallemize ve Develimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.




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