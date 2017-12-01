“3 Aralık Dünya Engelliler Günü” Paneli

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Uzun’un panel başkanlığını yaptığı programa, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Ayşen Çoban ve İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mahmut Açıkel panelist olarak katıldı. Program, kısa bir film gösteriminin ardından, panel başkanı Yrd. Doç. Dr. Halil Uzun’un konuşmasıyla başladı. Uzun, ülke nüfusunun yüzde 12,5’inin engelli vatandaşların oluştuğunu ve üniversitede eğitim alan engelli öğrenci sayısının az olduğunu söyledi. Uzun, Engelli gençlerimizin eğitimine gereken önemin verilmesi ve onların da üniversite öğrenimi görmelerinin sağlanması gerektiğini dile getirdi. Araştırma Görevlisi Ayşen Çoban, konuyu teknik açıdan değerlendirerek özellikle kampüs yaşamı sırasında engelli öğrencilerin karşılaştıkları sorunlardan, bu sorunların gerekli çevre düzenlemeleriyle çözülebileceğini kaydetti. Çoban, engelli öğrenciler için erişilebilirliğin bir ihtiyaçtan çok, bir hak olduğunu belirtti. Bir diğer panelist Mahmut Açıkel, üniversiteyi 50 yaşında kazanmış engelli bir öğrenci olarak, fiziksel engelin bir sorun olmadığını, asıl engelleri insanların kendi kafasında oluşturduğunu ifade etti.

Açıkel, kendisine her konuda destek olan sınıf arkadaşlarına ve akademisyenlerine teşekkür ederek Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrenim görmekten duyduğu memnuniyeti kaydetti.