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06 Temmuz 2018 12:25

40 dereceyi aşan sıcakta Suriyelilerin dönüşü sürüyor

Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, 40 dereceyi aşan sıcakta Türkiye’ye dönmeye devam ediyor.

40 dereceyi aşan sıcakta Suriyelilerin dönüşü sürüyor

06 Temmuz 2018 12:25


Ramazan Bayramı için Suriye’ye giden 52 bin 114 kişinin Türkiye’ye dönüşü devam ediyor. Dün akşama kadar toplam 22 bin 700 Suriyeli Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Suriyeliler, 40 dereceyi aşan sıcak nedeniyle Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’nda bekliyor. Burada uzun süre sırada bekleyen Suriyeliler, işlemleri yapıldıktan sonra Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Göç İdaresi ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemler yapıldıktan sonra Suriyeliler otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor. Burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından son kontrolleri yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye’nin dört bir tarafına gidiyor.




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