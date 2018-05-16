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16 Mayıs 2018 15:58

Ailelerine sigarayı bıraktıran çocuklara bisiklet hediyesi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, aile bireylerine sigarayı bıraktıran çocuklara bisiklet hediye etti.

Ailelerine sigarayı bıraktıran çocuklara bisiklet hediyesi

16 Mayıs 2018 15:58


Belediye Başkanı Hasan Kara, mahalle gezilerinin sürdürürken kendisinden bisiklet talep eden öğrencilere, aile bireylerinin sigara içmelerine engel olurlarsa bisiklet hediye edeceğini ifade etmişti. Başkan Kara, sözünde durarak ailelerine sigarayı bıraktıran öğrencilere bisiklet dağıtımına başladı. Bisiklet dağıtım töreninde konuşan Kara, Ramazan’ın ilk günü olması nedeniyle çocukları sevindirme fırsatı bulduklarını belirterek, "Sağlık Bakanlığının verdiği destekle çocuklara bisiklet hediye ediyoruz. 3 şartımız var. Birincisi çocuklarımızın anne, baba, nine ve dedelerine sigara içen varsa, çocukların bunlara sigarayı bıraktırmaları, ikincisi karnelerinde zayıf getirmemeleri, mümkünse takdir ve teşekkür getirmeleri, üçüncüsü de günde bir saat bisiklet kullanmaları. Biz istiyoruz ki güvenli nesillerin oluşması, sağlıklı nesillerin oluşması, bizim geleceğimiz açısından çok daha önemlidir” dedi.


Bisiklet hediye edilen çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, çocuklar Belediye Başkanı Hasan Kara’ya teşekkür etti.


Belediye Başkanı Kara’ya Başkan Yardımcıları Ahmet Polat ile Kadir Çirtikoğlu da eşlik etti.




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