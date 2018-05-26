Ailelerine sigarayı bıraktıran çocuklara bisiklet

Gıda Bankasında gerçekleştirilen bisiklet dağıtım törenine Kilis Belediye Başkanı Avukat Hasan Kara, eşi Avukat Gülsen Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, eşi Op. Dr. Dilek Dülger ile bisiklet alacak çocuklar ve aileleri katıldı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, mahallelerde gezerken çocuklarla karşılaştığını, çocukların kendisinden bisiklet istemesi üzerine 3 şartı yerine getirmeye söz veren çocuklara bisiklet dağıttıklarını ifade ederek, "Bu bisikletler, milletvekillerimizin destek ve gayretleriyle Sağlık Bakanlığı ve Belediyemiz işbirliğiyle gelen bisikletler. Hükumetimiz, sağlıklı nesiller istiyor. Sağlıklı nesiller ise spor yapmalarını istiyor. Bu bisikletleri 3 şartla veriyoruz. Birincisi, dedesi, ninesi, babası, annesi sigara içen varsa, sigarayı bıraktıracaksınız. Ramazanda söz veriyorsunuz, sözü yerine getireceksiniz, kim evde sigara içiyorsa, sigarayı kıracaksınız. İkincisi ise karnenizde zayıf getirmeyeceksiniz. Üçüncüsü de günde an az bir saat bisiklete binip sağlıklı nesiller olacaksınız. Bunu niye yapıyoruz, kimsenin sigara içmesini istemiyoruz. Sağlık açısından en büyük sıkıntı sigaradır. Özellikle sigara içenlerin yanına Ramazan’da yaklaşılmıyor, ‘Aynen pimi çekilmiş bomba gibiler’. Sigara içenler sınır küpüler" dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise 24 Haziran seçimlerinin önemli olduğunu ifade ederek, "Güçlü bir devletin, güçlü bir iktidarın, güçlü bir cumhurbaşkanımızın olması dolayısıyla sizden tek istediğimiz 24 Haziranın bir bayram sevincinde ülkenin geleceğine bir mühür vurulan gün olarak görülmesidir. Büyüklerinizi bu coşkuyla sandığa göndermenizi, özellikle çocuklarımızdan istiyorum. Şimdi bu alacağınız bisikletler için 3 şey istiyoruz. Karnenizde takdir teşekkür istiyoruz. Evde ailenize sigarayı bıraktırmanızı istiyoruz. Bir saat bisiklete binmenizi istiyoruz. Karnenizde takdir teşekkür getirdiğiniz zaman ne olacaksınız biliyor musunuz çocuklar, buralara siz geleceksiniz, yarının belediye başkanlarını görüyorum karşımda, yarının kaymakamlarını, milletvekillerini, valisini, doktorunu avukatını görüyorum" diye konuştu.