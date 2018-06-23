Başkan Kara AK Parti döneminde yapılan icraatları anlattı

Başkan Kara, Ak Parti’nin 2002 yılında halkın teveccühü ile başladığı siyasi yolundaki son kritik aşama olarak değerlendirdiği 24 Haziran’ı da atlatacağını söyleyerek, "Türkiye, milletimizin takdiri ile geçilen yeni başkanlık sistemi sayesinde prangalarından kurtulacak, necip milletimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde şanslı tarihine yakışır bir konum elde edecektir. Buna olan inancınız, azminiz, sevdanız takdire şayandır. Seçim dönemi boyunca çaldığımız her kapıda bizlere gönlünü açan halkımızın gösterdiği sevgiyi nefes aldığımız sürece tüm hücrelerimizde hissedeceğiz. İslam dünyasına kargaşayı reva görenler, akan Müslüman kanıyla beslenenler kirli emellerine ulaşamayacaktır. 24 Haziran sadece Türk milletinin geleceği için değil, İslam cumhurunun bekası içinde önemli bir tarihtir. Küresel güçlerin karşısında dik ve heybetli duruşuyla masumlar yalnız değildir diye haykıran bir Recep Tayyip Erdoğan milletimizin dünyada yankılan adaletli sesidir. Bizler duaları müşterek bir milletiz, Cumhurbaşkanının Ankara’dan mazlumlar için ettiği dualara amin sesleri Kilis’ten yükselmektedir, Kürt dağından yükselmektedir, Polateli’den, Elbeyli’den, Musabeyli’den, Yavuzlu’dan yükselmektedir. Bizi biz yapan en önemli unsur birlik ve beraberlik ruhumuzdur. Ortaya koyduğumuz bu güçlü karakter zalimlerin korkusu olmuştur. Bu seçime partizan bir gözle değil, milli bir şuurla yaklaşmamız gerekmektedir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında varlığı ile yiğit Mehmetçilerin varlığına güç katan vatansever Kilis halkının yeni tehlikelerin bertaraf edilmesi hususunda yine aynı dirayeti göstereceğinden hiçbir endişemiz yoktur" dedi.

Başkan Kara, Kilis, 16 yıldır Ak Partinin Ak Davasına sahip çıktığını ifade ederek, "Geride bıraktığımız süreç boyunca halkımız tüm gerçekleri yakından görmüştür. Kirli ittifakların Kilis temsilcileri Kilis halkı için projeniz nedir diye defalarca sorulmasına rağmen her defasında halkımızın önüne kendi çizdikleri senaryoları indirmiştir. Kilis halkı bu karanlık senaryoları elinin tersi ile itmiştir. Diğerleri ise benzer tutumlar içerisine girerek halkımızın sorunlarına çözüm üretmek yerine en büyük sorun olarak bizi öne çıkarmaya çalışmışlardır. Bizlerin sorun değil, sorun çözen isimler olduğumuz Kilis halkı tarafından 24 Haziran’da deklare edilecektir. Sadece bizlere değil, halkımıza ettikleri hakaretler unutulmayacaktır. İŞ-KUR vasıtasıyla istihdam ettiğimiz isimlere dilenci gözüyle baktılar, halkımızı seçim rüşveti almakla suçladılar, helal bir kazanç elde etmek için çalışan kadınlarımıza zavallı gözüyle baktılar, yeni devlet hastanemize hayırlı olsun bile deme zahmetine girmeyerek tiyatro dediler, Polateli-Şahinbey OSB için adımlar hızlanmakta dediğimizde yalan dediler. Her türlü projemizi inkar yoluna giderek kendi projelerinin olmadığını gizlemeye çalıştılar" şeklinde konuştu.

Kilis’te hayata geçirilen projeler

Kilis’te hayata geçirilen projeleri de hatırlatan Polat,

"Kilis-Gaziantep yolumuzu yaptık. Küçük Sanayi Sitemizi bitirdik. Organize Sanayi Bölgemizi hayata geçirdik. Yeni PTT binamızı yaptık.Yeni Adliye Sarayımızı yaptık. Devlet Hastanesi.7 Aralık Üniversitesini iş Adamlarımızla el ele vererek şehrimize kazandırdık.Kilis-İslahiye yolunu yaptık, Kilis’e Cezaevi yaptık, Kayacık barajı, sapkanlı göleti, üç pınar göletini yaptık. Resul osman dağı mesire alanı, sögütlüdere ve göl restoran, kadınlar fitness salonu, 21 adet bayan meslek zenginleştirme merkezi, canlı hayvan pazarı, semt pazarları, sokak hayvanları bakım evi, atık su arıtma tesisi 1. ve 2. kademe olarak hizmette, içme suyu şebeke hattı projesi, yeni mezarlık hizmet binası, taziye evleri projesi yapılıyor. kent ormanı halkımızın hizmetinde, ahmet taner kışlalı caddesi, yürüyüş yolu 10 metrekare 12 adet yeni park, yeni sebze hali projesi yapılıyor. Yeni Kavşak Düzenlemeleri, Sinyalizasyon Sistemi, Kilis geneli Asfalt yapımı, Kilis geneli kaldırım çalışmaları, Temizlik Araçları, İtfaiye Araç ve ekipmanları, Eski evlerin restorasyon yapımı, köylerimizin yollarını yaptık. köylerimizi kilit taşı ile tanıştırdık. Bunlar konuşmaya devam ederken, bunlar konuşuyor diyerek duracak değiliz, çalışmaya devam edeceğiz. Neler yapacağız? 520 yataklı Yeni Devlet Hastanemizin sözleşmesini imzaladık ihaleye çıkıyor, en geç 2020 yılında hizmete girecek. Yukarı Afrin barajımızda artık son aşamaya geldik.Polateli-Şahinbey OSB önümüzde ki dönemde hayata geçecek ve tam 55.000 kişi iş bulacak.Mevcut OSB etaplarını birbir tamamlayacak ve binlerce hemşehrimize iş imkanı sunacağız.Bu süreci atlatmak için İŞ-KUR TYP programlarımız devam edecek.Yeni Sebze Hali Projemiz çizildi, en kısa sürede tamamlanacak. Yeni Belediye binamız yapılıyor, önümüzde ki aylarda tamamlanacak.Akpınar bölgesini rehabilite etmeye devam ediyoruz, bu yıl tamamlanacak.Öncüpınar Gümrük Kapısı Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan en önemli Ticaret kapısı olacak. Öncüpınar gümrük kapımızdan serbest bölge olan Çobanbey’e lojistik merkezi oluşturacağız” diye konuştu.