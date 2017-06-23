Başkan Kara erzak kolisi dağıttı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara eşi Gülsen Kara, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger eşi Opr.Dr. Dilek Dülger, ile birlikte Ramazan Bayramı öncesi Kilis Belediyesi İş Kur işçilerine ve Meslek Edindirme Merkezinde çalışanlarına erzak kolisi dağıttı.

Başkan Kara, “Sizlerin sayesinde Kilis daha güzel ve yaşanılabilir bir hal almaya devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür eder şimdiden hayırlı bayramlar dilerim” dedi.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Ahmet Polat ve Belediye Müdürleri hazır bulundu.