Başkan Kara iddialara yanıt verdi

Başkan Kara, yaptığı açıklamada, Bütün kirli siyasetlerini şahsıma saldırarak planlayanlar her türlü siyasi ahlaksızlığı kendileri için mubah görmeye devam edildiğini ifade ederek, “ Bugün, muhterem eşim ve dava arkadaşlarım ile seçim çalışmalarımızı sürdürürken adeta çıldırmış gibi üzerime yürüyen bir milletvekili adayı hakaret dolu sözlerle şahsımı seçim rüşveti dağıtmakla suçlamıştır. Önceki gün Çengel Mahallemizde, dün Beşyüz evlerde, bu akşam ise Karataş’ta toplanarak karşılıksız sevgilerini gözler önüne seren binlerce Kilisli tarafından kimyası bozulan bu zat eline aldığı bir 100 Liralık banknot ile TV kanallarında boy göstermekten çekinmemiştir. Seçim çalışması yaparken yeni doğan bir bebeği kucağıma verdikleri esnasında örf ve adetlerimiz gereği yeni doğan bebeğe hediye olarak takmış olduğum 100 lirayı milletin oyunu satın alma maksadıyla dağıttığımı iddia edenleri şiddetle kınıyorum. Bu iftira ve hakaret sadece şahsıma değil, oylarını 100 TL’ye satmakla suçlanan Aziz Kilis halkına da yapılmıştır. Düşünün ki, bu banknotları tüm Kilis’e dağıtmakla suçlanmaktayız, ne hazindir ki, tüm şehir bu paraları alarak oylarını satmış ve sadece bu zatın akrabası olan hanımefendi bunu kabul etmemiştir. Bütün şehrin 100 Lira’ya satın alınabilir olduğunu ve bizim bunu 100 liraya satın aldığımızı beyan etmek nasıl bir psikolojik travmanın eseridir? Bu travmanın nedeni içlerinde bulundukları çaresizliğin dışa vurumu değil midir? Çareleri yok çünkü yenilgiye mahkumlar, çareleri yok çünkü adım adım yaklaşan hezimet hissi tüm benliklerini esir almış. Kendilerine tek çare olarak bin bir iftira ile şahsıma saldırmayı görmeleri bozulan ruh halleridir eseridir” dedi.

Kara, "Bu akşamı Resul Osman mesire alanında toplanacak olan kalabalık onlara beklenen çöküşü yaşatacaktır. Bunun farkına vararak orada yenilecek yemeğin haram olduğunu açıklamalarına cevabı orada toplanan binler verecektir. Buradan ilan etmekte hiç bir sakınca görmüyorum; Her kim oy satın almak maksadıyla para dağıtıyorsa şerefsizdir! Her kim bunu iddia edipte kanıtlamıyorsa şerefsizdir! Her türlü yasal hakkımı kullanarak ismimi lekelemeye çalışanlarla yargı önünde hesaplaşacağımı tüm halkımızın bilmesini önemle rica ediyor, Cuma akşamı Resul Osman’da İnşallah pazar günü elde edeceğimiz zafer öncesi toplantımıza katılmak üzere tüm halkımızı davet ediyorum” diye konuştu.