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02 Aralık 2017 11:01

Belediye konaklarında çalışan öğretmenlere sertifika

UNICEF kapsamında Bayanlar Meslek Zenginleştirme Merkezindeki görev yapan öğretmenlere sertifikaları verildi.

Belediye konaklarında çalışan öğretmenlere sertifika

02 Aralık 2017 11:01


Kilis Belediyesi ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi işbirliği ile UNICEF kapsamında 2 ay boyunca 7 Aralık Üniversitesi öğretim elamanları tarafından Belediye konaklarında görev yapan öğretmenlerin pedagojik becerilerinin geliştirilmesi ve Suriyelilere Türkçe öğretilmesi konusunda eğitimlerini tamamlayan öğretmenlere törenle sertifikaları verildi.


Sertifika dağıtım törenine Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, eşi Gülsen Kara, 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyeleri Yrd. Doc. Dr. Halil Uzun ve Araştırma görevlisi Zeynel Amaç katıldı. Törenle sertifikalar öğretmenlere verildi.




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