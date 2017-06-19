Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 18:02

Cep telefonu hırsızlığında 4 kişi yakalandı

Kilis’te, bir kişinin cep telefonunu çalan, 3 yaşındaki bir Suriyeli çocuğu da kaçırma teşebbüsünde bulunan 4 kişi yakalandı.

Cep telefonu hırsızlığında 4 kişi yakalandı

19 Haziran 2017 18:02


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Karataş Parkı civarında güveni suistimal yoluyla E.A’ya ait cep telefonun çalınması ile ilgili soruşturmayı sürdürürken, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesinde Suriye uyruklu 3 yaşındaki M.M’yi 4 kişinin kaçırılma teşebbüsünde bulunulduğu ihbarı üzerine seri operasyonlar düzenleyerek, bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, kamera kayıtları ile eşkal bilgilerinden B.D. (17), T.D(17), C.B. (17) ile S.S.Ç’yi gözaltına alındı. Zanlıların üzerinden çalınan cep telefonu ile bir bıçak ele geçirildi. B.D. isimli kız çocuğunun yapılan UYAP/GBT sorgulamasında Sakarya Emniyet Müdürlüğünce kayıp olarak arandığı belirlendi. İfadesi alınan adliyeye sevk 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Açık
    33°C
KİLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:44
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!