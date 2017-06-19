Cep telefonu hırsızlığında 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Karataş Parkı civarında güveni suistimal yoluyla E.A’ya ait cep telefonun çalınması ile ilgili soruşturmayı sürdürürken, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesinde Suriye uyruklu 3 yaşındaki M.M’yi 4 kişinin kaçırılma teşebbüsünde bulunulduğu ihbarı üzerine seri operasyonlar düzenleyerek, bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, kamera kayıtları ile eşkal bilgilerinden B.D. (17), T.D(17), C.B. (17) ile S.S.Ç’yi gözaltına alındı. Zanlıların üzerinden çalınan cep telefonu ile bir bıçak ele geçirildi. B.D. isimli kız çocuğunun yapılan UYAP/GBT sorgulamasında Sakarya Emniyet Müdürlüğünce kayıp olarak arandığı belirlendi. İfadesi alınan adliyeye sevk 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.