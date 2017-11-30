Darülmuallimin ve Öğretmen Yetiştirmenin Önemi konferansı

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Yakup Doğan ve Yrd. Doç. Dr. Ebru Külekçi Akyavuz, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldırım’ın konuşmacı olduğu konferansta Yıldırım, Osmanlı Devletinde medrese eğitimini, eğitimdeki ilk Batılılaşma çabalarını, tanzimat dönemindeki eğitimin özelliklerini, II. Abdülhamid ve Meşrutiyet’le birlikte Osmanlı maarif sistemini, Cumhuriyet’le birlikte milli ve modern eğitime geçişi, Tevhid-i Tedrisat yasasıyla başlayan dönemi ve yeni eğitim uygulamalarıyla birlikte günümüze kadar gelen eğitim faaliyetlerini tüm ayrıntılarıyla anlattı. Konferans, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanması ile devam etti.

Program sonunda Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yakup Doğan, konferansın konuşmacısı Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldırım’a çiçek takdim etti.