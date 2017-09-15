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15 Eylül 2017 13:53

Duruşma salonu önünde ateş açan polis 1 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi ise yaraladı

Kilis Adliyesinin içerisinde bir polis memuru boşanmak için duruşma salonu önünde bekleyen eşi ve yakınlarına ateş açarak, bir kişiyi öldürdükten sonra 4 kişiyi de yaraladı.

Duruşma salonu önünde ateş açan polis 1 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi ise yaraladı

15 Eylül 2017 13:53

Polis daha sonra kendine ateş açarak yaralandı


Edinilen bilgiye göre, Kilisli olduğu öğrenilen Şanlıurfa kadrosunda görev yapan polis memuru H.K. eşi ve yakınlarının üzerine ateş açtı. Bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Aynı silahla kendine de ataş açan polis memuru H.K. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kilis Devlet Hastanesi ile Kilis Adliyesi çevresine güvenlik güçleri dışında kimse yaklaştırılmıyor. Kilis Cumhuriyet Savcılığından açıklama yapılması bekleniyor.


Ölen ve yaralananların yakınları yaşananlara tepki gösterdi.




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