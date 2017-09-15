Polis daha sonra kendine ateş açarak yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Kilisli olduğu öğrenilen Şanlıurfa kadrosunda görev yapan polis memuru H.K. eşi ve yakınlarının üzerine ateş açtı. Bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Aynı silahla kendine de ataş açan polis memuru H.K. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kilis Devlet Hastanesi ile Kilis Adliyesi çevresine güvenlik güçleri dışında kimse yaklaştırılmıyor. Kilis Cumhuriyet Savcılığından açıklama yapılması bekleniyor.

Ölen ve yaralananların yakınları yaşananlara tepki gösterdi.