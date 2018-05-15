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15 Mayıs 2018 13:52

Eski milletvekili ve belediye başkanı Özüberk son yolculuğa uğurlandı

Kilis eski Belediye Başkanı ve Gaziantep 19’uncu Dönem Milletvekili Hannan Özüberk, Kilis’te son yolculuğuna uğurlandı.

Eski milletvekili ve belediye başkanı Özüberk son yolculuğa uğurlandı

15 Mayıs 2018 13:52


1984-1987 yıllarında Kilis Belediye Başkanlığı, 1991-1995 yılları arasında Doğru Yol Partisi 19’uncu Dönem Gaziantep Milletvekilliği, Doğru Yol Partisi ile Demokrat Parti Kilis İl Başkanlığı görevlerinde bulunan Hannan Özüberk (87), Gaziantep’te tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetmişti. Hannan Ağa olarak da tanınan Özüberk’in cenazesi Türk bayrağına sarılarak Kayabaş Cami’ye getirildi. Özüberk, Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’taki aile kabristanında defnedildi.


Cenaze namazına Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İstanbul Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk, çok sayıda iş adamı ve eski milletvekilleri katıldı.




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