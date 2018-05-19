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19 Mayıs 2018 21:41

Galatasaray taraftarı Kilis’te şampiyonluk turu attı

Süper Lig’in 34.

Galatasaray taraftarı Kilis’te şampiyonluk turu attı

19 Mayıs 2018 21:41

haftasında Göztepe’yi 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın taraftarları, Kilis’te şampiyonluk turu attı.


Galatasaraylı taraftarlar Kilis’te 7 Aralık Üniversitesi önünde taraftarlar dernek binasında toplanarak maçı seyretti. Göztepe’yi 1-0 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylı taraftarlar, meşale yakarak, tezahüratlarla takımlarını destekledi ve Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlamaya başladı.


Ana caddelerde şampiyonluk turu atan Galatasaraylı taraftarlar konvoy oluşturarak, Recep Tayyip Erdoğan meydanında toplantı. Burada kutlama yapan sarı-kırmızılı taraftar, yüzlerce motosiklet ile şampiyonluk turu atarken, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli şubelerden yüzlerce polis kent merkezinde geniş güvenlik önlemi aldı.




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