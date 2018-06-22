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22 Haziran 2018 18:55

Geleneksel Yaz Şenliği AK Parti’nin gövde gösterisine dönüştü

Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen Resul Osman Dağı Geleneksel Yaz Şenliği AK Parti’nin gövde gösterisine dönüştü.

Geleneksel Yaz Şenliği AK Parti’nin gövde gösterisine dönüştü

22 Haziran 2018 18:55


Kilis Belediyesi tarafından Resul Osman Dağı Geleneksel Yaz Şenliği düzenlendi. Etkinliğe Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan, ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Kilis Belediyesi tarafından 15 bin kişiye kavurma ve su dağıtıldı. Yoğunluk nedeniyle Resul Osman Dağı Mesire alanında adete iğne atacak yer kalmadı. Ünlü sanatçılar Mehmet Yakar ile Murat Kurşun alanı dolduran binlerce kişiyi adete coşturdu. Burada AK Partinin seçim şarkıları eşliğinde vatandaşlar eğlenirken, AK partililer adete gövde gösterisi yaptı


Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilislilerin resul osman dağına akın ettiğini ifade ederek, “ Burayı mesire alanı olarak bize yaptıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Birileri sadece konuşuyor, yapılan hava limanlarına görmezler, seve barajını görmezler, OSB’yi görmez, Küçük Sanayi sitesine görmez, hastaneyi, postaneyi,adliyeyi görmez. Üniversiteyi görmez, TOKİ’yi görmez, yeni yaptığımız belediye binasını görmez. Hatta neyi görmez biliyormuşsunuz, Resul Osman dağını görmez. Resul Osman dağı içerisindeki bu güzel insanları görmez. Ama onlar varsın görmesinler, gönlü güzel, gözü güzel Kilisliler görüyor. Bunları kulağı duymayanlara gözü görmeyenlere anlatın, kalbi mühürlü olanlara anlatın” dedi


Kara, Kilis’te eskiden hastanede doğum yapan annenin bebeği ayrı yenden, doğum yapan anneyi arka tarafından kaçırdıklarını, bugün ise hastanelerde böyle bir sorun yaşanmadığını, dünyaya örnek bir sağlık sistemi kurulduğunu sözlerine ekledi.


Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal da birer konuşma yaptı.




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