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11 Temmuz 2018 13:36

Genç Adımlar Kampa Projesi

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Genç Adımlar Kampa-2” isimli sosyal proje kapsamında 45 öğrenciyi kampa götürdü.

Genç Adımlar Kampa Projesi

11 Temmuz 2018 13:36


Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığının talebi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kilis, Adıyaman, Çorum, Malatya, Niğde ve Osmaniye illerini kapsayan Hatay Arsuz -Uluçınar Gençlik Kampında düzenlenecek olan “Genç Adımlar Kampa-2” isimli sosyal proje kapsamında, Kilis’ten lise ve dengi okullarda öğrenim gören 10.sınıf öğrencilerinden belirlenen 45 erkek öğrenci ile birlikte 5 emniyet personeli katıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü önünde buluşan öğrencilere İl Emniyet Müdürü Günter Şenses tarafından kampa katılan öğrencilere tişört ve şapka hediye ettikten sonra Hatay Arsuz -Uluçınar Gençlik Kampına uğurlandı. Kampa 4 gün kalan öğrenciler, Kilis’e döndüler.




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