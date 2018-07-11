Genç Adımlar Kampa Projesi

Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığının talebi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kilis, Adıyaman, Çorum, Malatya, Niğde ve Osmaniye illerini kapsayan Hatay Arsuz -Uluçınar Gençlik Kampında düzenlenecek olan “Genç Adımlar Kampa-2” isimli sosyal proje kapsamında, Kilis’ten lise ve dengi okullarda öğrenim gören 10.sınıf öğrencilerinden belirlenen 45 erkek öğrenci ile birlikte 5 emniyet personeli katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde buluşan öğrencilere İl Emniyet Müdürü Günter Şenses tarafından kampa katılan öğrencilere tişört ve şapka hediye ettikten sonra Hatay Arsuz -Uluçınar Gençlik Kampına uğurlandı. Kampa 4 gün kalan öğrenciler, Kilis’e döndüler.