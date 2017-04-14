Genel Sekreter Bolat’a ziyaret

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Görevine atanmayı müteakip yoğun bir şekilde çalışmalarına başlayan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat’ı ziyaret etti. Üniversitenin uygulamaya koyduğu projeler ile İl Özel idaresiyle oluşturulacak sinerji kapsamında Kilis’te, gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili hususlarda fikir telakkisinde bulundu.

Genel Sekreter Bolat, “İdaremizi ziyareti nedeniyle yaptığı değerlendirmede Rektörümüz Mustafa Doğan Karacoşkun’a nazik davranışı dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.